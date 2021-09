Le anticipazioni della famosa soap opera Brave and beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 settembre su Canale 5, Cahide Korludağ prenderà un'intossicazione alimentare, insieme al resto della famiglia. La donna dovrà prepararsi a ricevere una bella sorpresa: dopo una visita medica non prevista, infatti, scoprirà di essere incinta. Cesur, intanto, farà di tutto pur di incontrare Riza, poiché l'uomo è il testimone oculare dell'assassinio di suo padre Hasan. Suhan, invece, comincerà a seguire Alemdaroğlu.

Spoiler Brave and beautiful: Cahide scopre di essere incinta

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, i Korludağ prenderanno una brutta intossicazione alimentare, il primo a sentirsi male sarà Korhan e subito dopo anche Cahide sentirà i sintomi dell'avvelenamento. Poco dopo Mihriban si preoccuperà molto per Cahide, dato che la donna è incinta, così la porterà immediatamente all'ospedale di Istanbul. Una volta arrivate presso l'ambulatorio, la donna avrà l'ansia che la sua farsa venga scoperta, ma ben presto resterà assai stupita dagli avvenimenti. Cahide, infatti, verrà visitata dal medico e scoprirà di essere davvero incinta.

Cesur vuole incontrare Riza

Serhat riuscirà a localizzare l'indirizzo IP del computer di Riza, così organizzerà con la polizia un'operazione per prenderlo insieme a Cesur.

Il segnale li porterà a Zapcikuyu, un complesso di palazzine alquanto diroccate, nelle quali si nascondono da sempre molti criminali. Poco dopo Serhat entrerà in alcune delle case, ma non riuscirà a trovare Riza da nessuna parte. Nel frattempo Tahsin sarà ancora in carcere e parlerà con Osman, un suo compagno di cella, il quale farà capire all'uomo che all'interno della prigione lui non potrà avere lo stesso atteggiamento che ha nella sua città.

In seguito Cesur sarà desideroso di incontrare Riza, poiché l'uomo è il testimone oculare dell'omicidio di suo padre Hasan, così si recherà da Banu in carcere.

Suhan segue Cesur

Suhan vedrà Cesur prendere la macchina e andarsene, così deciderà di seguirlo. Frattanto Adalet chiederà a Mihriban di mettere da parte il suo rancore e accogliere le richieste di suo marito con tranquillità, ma la donna non avrà intenzione di farlo e non la prenderà sul serio.

Tra Banu e Bulent, intanto, tornerà la serenità, mentre Cahide incolperà Korhan di essere il vero autore delle lettere inviate da Riza, così i due litigheranno di nuovo. Più tardi Sirin inviterà Cesur alla sua esibizione. Tahsin, invece, supplicherà Suhan di lasciare Cesur per sempre, poi l'uomo chiederà a Korhan e a Salih di rimanere con lui in ospedale per tutta la notte. Infine, Cahide si confronterà con Bulent riguardo a Hulya: secondo lei, ora che è incinta, la donna dovrebbe essere allontanata in maniera definitiva.