Le prossime puntate della soap Tv Brave and Beautiful saranno ricche di colpi di scena. Korhan tenterà il suicidio dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza di Cahide. Prima di fare ciò invierà una lettera anche a Suhan, la quale fortunatamente riuscirà ad arrivare in tempo e a salvargli la vita.

Brave and Beautiful: Korhan scopre la verità sulla gravidanza di Cahide

Le trame di Brave and Beautiful continueranno a riservare sorprese ai fan della serie TV turca. Nel corso delle prossime puntate, verrà a galla la verità sulla gravidanza di Cahide.

La donna scoprirà di essere realmente incinta, ma le cose si complicheranno a causa di Hulya. La donna infatti, partorirà il piccolo Muzaffer, ossia il bambino che - secondo i loro accordi - sarebbe dovuto passare per il primo nipote di Tashin Korludag.

Visto che Cahide sarà realmente incinta, non ne vorrà più sapere del bambino di Hulya, la quale non se ne starà buona in disparte. La neo mamma infatti, consegnerà a Korhan una chiavetta USB dove ci saranno le prove di tutte le bugie dette da Cahide negli ultimi mesi. Korhan infatti vedrà i filmati in cui la moglie farà intuire di aver indossato pancioni finti per inscenare la gravidanza.

Korhan è distrutto e tenta il suicidio

Come prevedibile, la rivelazione di Hulya sconvolgerà Korhan, il quale porrà immediatamente fine al suo matrimonio con Cahide.

Inoltre, l'uomo si confiderà con la sorella, Suhan rivelandole quanto scoperto. Nonostante venga sapere che la moglie sia veramente incinta, Korhan non riuscirà a gioire per la notizia. Le cose volgeranno al peggio nel momento in cui la verità verrà all'orecchio di Tashin Korludag. Quest'ultimo se la prenderà con il figlio, reo di non essersi accorto prima delle menzogne della moglie.

Tashin si infurierà a tal punto da cacciare Korhan di casa. A questo punto, il fratello di Suhan di rifugerà nella tenuta di Nisantasi dove berrà più del dovuto. L'uomo ripenserà alla sua vita e si renderà conto che l'unica persona che gli avrà mostrato un briciolo di affetto è Suhan. Il padre, invece, non è mai stato capace di amarlo.

Pertanto, sempre più confuso, scriverà due lettere, una indirizzata al padre e l'altra a Suhan. Subito dopo, ingerirà una massiccia dose di pasticche con lo scopo di togliersi la vita.

Suhan e Cesur salvano la vita a Korhan

Suhan fortunatamente, leggerà appena in tempo la lettera di Korhan e si precipiterà dal fratello. Insieme a lei ci sarà Cesur. I due riusciranno a chiamare tempestivamente i soccorsi e Korhan verrà sottoposto ad una lavanda gastrica. Il fratello di Suhan sarà dichiarato fuori pericolo e si mostrerà pentito del suo gesto. Korhan accetterà inoltre di passare la convalescenza a casa di Cesur, mentre in ospedale ci sarà tensione tra Suhan e Cahide.

Quest'ultima infatti, dopo aver saputo del tentato suicidio, si recherà a far visita a Korhan ma verrà fermata da Suhan, che la prenderà a schiaffi subito dopo averle intimato di andarsene. Tashin invece, non solo non si farà vedere in ospedale e non telefonerà neppure al figlio.