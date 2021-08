Gli episodi di Brave and Beautiful in onda nel corso delle prossime settimane metteranno a dura prova il rapporto tra Cesur e Suhan. Quest'ultima arriverà a togliersi la fede nuziale e sarà determinata a chiedere il divorzio. Tutto infatti precipiterà nel momento in cui qualcuno sparerà a Tashin proprio mentre l'uomo si troverà con Alemdaroğlu. Un fatto che genererà tensione in una già intricata story line.

Tashin scarcerato per la morte di Fugen

La soap turca che narra le vicende delle famiglie Alemdaroğlu e Korludag si farà sempre più avvincente con il passare delle puntate.

Dopo la tragica morte della madre di Cesur, Tashin verrà arrestato con l'accusa di omicidio. L'uomo rimarrà in carcere sino a quando, alla prima udienza del processo, Alemdaroğlu testimonierà di fronte al giudice di non aver visto Tashin aprire la gabbia da cui cadde Fugen. Grazie proprio al ''genero'' Tashin potrà tornare in libertà, anche se Cesur continuerà ad essere convinto della responsabilità del padre di Suhan nella morte dell'adorata mamma.

Cesur sequestra Tashin, qualcuno spara al padre di Suhan

In Brave and Beautiful Cesur, forte delle sue convinzioni, vorrà far confessare Tashin e pertanto lo sequestrerà portandolo nei pressi di una scogliera e minacciando di buttarlo giù dal dirupo se non gli racconterà la verità sulla morte della madre e del padre Hasan.

Il padre di Suhan continuerà a sostenere che il responsabile della morte di Fugen sia Riza, mentre per quanto riguarda l'omicidio di Hasan cercherà di dare la colpa a terze persone. Proprio durante il drammatico confronto tra i due, un cecchino sparerà in pieno petto a Tashin, il quale verrà trasportato in ospedale e operato d'urgenza.

Ovviamente Cesur dovrà dare spiegazioni alla polizia, la quale dirotterà i sospetti sull'amico di Alemdaroğlu, ossia l'ex poliziotto Rifat.

Suhan vuole divorziare da Cesur dopo il tentato omicidio di Tashin

Il clima di tensione tra Cesur e Tashin e l'incidente accaduto a Korludag porteranno allo stremo Suhan, la quale affronterà il marito togliendosi la fede nuziale, decretando così la sua volontà di concludere il loro matrimonio.

Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle prossime settimane, Suhan sarà decisa a chiedere il divorzio a Cesur anche se qualcosa sembrerà far vacillare il suo proposito. Sarà il fratello Korhan a turbare Suhan con una confessione del tutto inaspettata. Korhan infatti, racconterà Alla sorella cosa vide quando era ancora un bambino proprio il giorno della morte del padre di Cesur. Riusciranno Cesur e Suhan a salvare il loro matrimonio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Brave and Beautiful.