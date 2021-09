Giunge al termine l'esperienza di Brave and Beautiful, la fortunata soap opera estiva di Canale 5 che in questi mesi ha tenuto compagnia ad un bel po' di spettatori. Le anticipazioni riguardanti la programmazione italiana, rivelano che venerdì 10 settembre andrà in onda l'ultima puntata della soap, dopodiché calerà il sipario anche se mancheranno ancora un po' di episodi prima di giungere al fatidico finale della storia d'amore che vede protagonisti Cesur e Suhan.

Cambio programmazione Mediaset: stop Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset di Brave and Beautiful, rivelano che la soap opera andrà avanti fino a venerdì 10 settembre con il consueto doppio episodio quotidiano, in programma dalle 14:45 alle 16:35 circa.

Quello di venerdì, però, sarà l'ultimo appuntamento previsto nel daytime feriale di Canale 5, dato che la soap a partire da lunedì 13 settembre, lascerà spazio al ritorno di Uomini e donne.

La popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa e di conseguenza toglierà spazio alla soap turca.

Per Brave and Beautiful, infatti, non ci sarà più spazio nel palinsesto quotidiano di Canale 5: la soap chiuderà i battenti e i tantissimi fan si chiedono quale sarà il destino della soap.

La soap potrebbe ritornare nel palinsesto Mediaset del 2022

Quando andranno in onda i restanti episodi previsti? Dopo la puntata finale di venerdì, infatti, mancheranno ancora 40 episodi da trasmettere e al momento Mediaset non ha ancora fatto sapere quello che sarà il destino ufficiale della soap turca con Cesur e Suhan.

Questa settimana, Sorrisi e Canzoni ha lanciato una indiscrezione, rivelando che la soap potrebbe essere sospesa per poi tornare in onda nuovamente nel corso della prossima estate 2022, sempre nella fascia del primo pomeriggio.

In questo modo, come successe già un po' di anni fa con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, con protagonista Can Yaman, la soap verrebbe stoppata per poi tornare di nuovo in onda nell'estate successiva.

Una decisione che potrebbe non rendere entusiasti i numerosi fan, i quali continuano a sperare che Mediaset possa trovare un'altra collocazione per la soap nel palinsesto di questo autunno 2021 e così portarne a termine la messa in onda.

Gli spoiler delle nuove puntate di Brave & Beautiful

In attesa di scoprire cosa succederà, le anticipazioni turche sulla soap rivelano che ci saranno dei nuovi clamorosi colpi di scena.

Korhan, dopo aver scoperto le bugie della moglie sulla gravidanza e dopo essere stato umiliato da suo padre, proverà a togliersi la vita tentando il suicidio.

Suhan, invece, farà i conti con il divorzio da suo marito: la donna deciderà di mettere la parola fine al suo tormentato matrimonio con Cesur, salvo poi scoprire di essere in dolce attesa di un bambino.