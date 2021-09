Giunge al termine l'avventura di Love is in the air, la soap turca che questa estate ha debuttato nei pomeriggi di Canale 5, riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel. La storia d'amore che vede protagonisti Eda e Serkan ha saputo conquistare gli spettatori, con picchi che hanno sfiorato la soglia dei due milioni di spettatori. In patria, gli spettatori dovranno salutare la soap, dato che questo mercoledì sera andrà in onda l'ultima puntata con la quale calerà il sipario su questa avvincente storia d'amore.

Chiude i battenti la soap Love is in the air, dopo due stagioni

Nel dettaglio, dopo due stagioni di successo, la soap Love is in the air chiuderà i battenti in patria, con l'ultimo capitolo della seconda serie che si preannuncia ricco di colpi di scena. Una notizia che sicuramente non renderà felicissimi i numerosi fan della coppia composta da Eda e Serkan: tuttavia la notizia era già nell'aria dato che il numero degli episodi complessivi della seconda serie era stato drasticamente ridotto rispetto a quelli della prima stagione.

In Italia, però, prima di arrivare alla fine di questa serie bisognerà attendere ancora un po' di tempo e le avventure della coppia Eda-Serkan continueranno a tener compagnia al pubblico per svariati mesi.

La programmazione autunnale della soap con Eda e Serkan su Canale 5

In questi giorni, infatti, Mediaset ha scelto di far proseguire l'appuntamento con la soap opera anche durante il periodo autunnale, seppur in un'altra fascia oraria che va dalle 16:30 alle 17:35 circa. Le avventure di Eda e Serkan, quindi, faranno da traino alla nuova stagione di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che quest'anno si presenta al pubblico con una formula decisamente differente, dando maggiore risalto all'attualità e alla cronaca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in questa fascia oraria, la soap sta ottenendo buoni risultati d'ascolto con una media che supera la soglia di 1,6 milioni di spettatori al giorno e uno share del 18%.

Le anticipazioni sul finale di Love is in the air: Eda e Serkan genitori bis

Ma cosa succederà nel corso dell'ultima puntata di Love is in the air? Le anticipazioni turche sul gran finale rivelano che Eda è in travaglio, ma quando i suoi familiari e conoscenti giungeranno in ospedale, non troveranno nessuno.

Questo perché la donna si trova nel bosco, insieme a Serkan, ed è proprio lì che si romperanno le acque. Ebbene sarà proprio l'architetto ipocondriaco ad aiutare sua moglie nel momento del parto.

"Di chi posso fidarmi a parte te che sei mio marito?" dirà Eda poco prima di dare alla luce il suo secondo figlio, frutto del grande amore con il giovane Bolat.