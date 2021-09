Cambia ufficialmente la programmazione di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 13 settembre. La soap Brave and Beautiful lascerà spazio al ritorno in onda di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e in tanti si chiedono che fine farà l'appuntamento quotidiano con Cesur e Suhan, visto che mancano ancora un bel po' di episodi prima di arrivare al gran finale. La soap, tuttavia, non proseguirà in daytime.

Mediaset cambia il palinsesto: Brave and Beautiful fuori dal daytime

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, in casa Mediaset hanno deciso di puntare ufficialmente su Love is in the air per la nuova stagione televisiva autunnale 2021.

Sarà la soap con protagonisti Eda e Serkan a tener compagnia al pubblico durante i prossimi mesi, subito dopo gli appuntamenti con Uomini e donne e le varie strisce dei reality show che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia del Biscione.

Di conseguenza non ci sarà più spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Brave and Beautiful. La fortunata soap turca, nonostante gli ottimi ascolti registrati nel corso dell'estate, con una media che ha superato la soglia di 1,7 milioni di spettatori e picchi del 18%, non è prevista nel daytime quotidiano di Canale 5.

Ritorna Uomini e donne e prosegue Love is in the air

Una scelta dettata da logiche di palinsesto che, sicuramente, non renderà felicissimi i numerosi fan della soap turca con Suhan e Cesur.

In tanti, infatti, sui social si erano già lamentati dopo i primi rumor legati a un possibile stop a settembre per Brave and Beautiful e qualcuno chiedeva a Mediaset di ripensarci e di farla proseguire anche durante la stagione autunnale, ma con appuntamento quotidiano su Canale 5, proprio come è successo fino a questo momento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla fine, però, non sarà così e la programmazione tornerà ad accogliere il dating show Uomini e donne, ideato e condotto da Maria De Filippi, che ogni giorno assicura una media di circa tre milioni di spettatori e di cui sono già iniziate le registrazioni ufficiali delle nuove puntate in onda dal 13 settembre alle ore 14:45 circa.

Dal 6 al 10 settembre, la doppia puntata di Brave & Beautiful

Resta da capire, a questo punto, quello che sarà il destino di Brave & Beautiful nel palinsesto di Canale 5: di sicuro gli episodi che mancano verranno trasmessi ma, al momento, non si conosce ancora la modalità ufficiale che verrà scelta dai vertici del Biscione.

In attesa di scoprire quello che succederà, dal prossimo 6 settembre è in programma una settimana speciale con la soap opera. Fino a venerdì 10, infatti, è prevista una doppia puntata al giorno, dalle 14:45 alle 16:30 circa.