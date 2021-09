Brave and Beautiful, l'avvincente Serie TV turca Cesur ve Guzel, viene interrotta in Italia a causa del ritorno della programmazione autunnale di Mediaset. Si ipotizza una ripresa a partire dall'estate 2022. L'amore contrastato dalle vendette familiari tra Cesur e Suhan ha appassionato migliaia di telespettatori, delusi da questa interruzione: essi, infatti, salvo cambiamenti, dovranno aspettare un anno per sapere come evolveranno gli eventi a Korludag.

Il ritorno di Uomini e donne sostituisce Brave and Beautiful: ultimo appuntamento fissato il 10 settembre

Come accaduto anche gli scorsi anni, anche nel 2021, la fine dell'estate sancisce l'inizio della programmazione autunnale, con conseguente interruzione delle serie messe in onda durante il periodo estivo. Infatti, il 10 settembre è prevista l'ultima puntata di Brave and Beautiful corrispondente agli episodi 54 e 55. In Italia, gli episodi totali programmati sono 96: la programmazione, dunque, viene interrotta a metà della storia, proprio quando la trama diventa più avvincente e ci si sta avvicinando alla verità sulla morte dei genitori di Cesur.

Al posto di Cesur ve Guzel, ritorna, come tutti gli anni a settembre, l'appuntamento quotidiano delle 14:45 con Uomini e donne di Maria De Filippi.

Se molti telespettatori sono felici dell'inizio delle riprese del programma che vede come opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, altri lamentano la fine della serie tv turca che ha avuto tanto successo durante i pomeriggi estivi del 2021.

Ipotesi della ripresa della serie tv turca nel periodo estivo del 2022

Ad oggi, Brave and beautiful sembrerebbe essere stata completamente eliminata dalla programmazione di Canale 5, almeno dalla fascia pomeridiana, che prevede dopo Uomini e donne la messa in onda di Love is in the air, l'altra serie turca che vede protagonisti Serkan ed Eda.

I telespettatori sperano in una messa in onda almeno serale di Cesur ve Guzel, ma per ora tutto tace. Si ipotizza una ripresa della sua programmazione a partire dall'estate del 2022, verosimilmente nel daytime di Canale 5, ossia nella stessa fascia oraria pomeridiana in cui è stata mandata in onda quest'anno (14:45-15:30).

La nuova programmazione autunnale

Dal 13 settembre ritorna, dunque, la programmazione autunnale. Beautiful andrà in onda tutti i giorni dopo l'appuntamento con il Tg5 delle ore 13:00. A seguire, dal lunedì al venerdì, vi sarà la messa in onda di Una vita, prevista anche per la domenica pomeriggio (dalle 14:20 alle 15:30), che però, dal 18 settembre verrà sostituita il sabato dalla nuova edizione di Amici. Dal lunedì al venerdì, Una vita sarà seguita dalle strisce in daytime dei talent, ossia Amici e GF Vip. Infine, prima di Pomeriggio 5, sarà ancora trasmessa Love is in the air.