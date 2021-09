Cambia ufficialmente la programmazione di Brave and Beautiful, la soap turca che questa estate ha fatto il suo ingresso nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti. A partire da lunedì 13 settembre, ci saranno delle modifiche importanti riguardanti il palinsesto pomeridiano di Canale 5 e, a farne le spese, sarà proprio la soap con protagonisti Cesur e Suhan.

Brave and Beautiful, cambio programmazione dal 13 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset, rivelano che dal prossimo lunedì 13 settembre alle 14:45 non andrà più in onda l'appuntamento con Brave and Beautiful.

La soap sarà definitivamente cancellata dal palinsesto pomeridiano di Canale 5, dato che a quell'ora ritornerà l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che farà nuovamente compagnia al pubblico dopo la pausa estiva.

Il palinsesto di Canale 5 per questa nuova stagione autunnale, prevede poi alle 16:10 l'appuntamento con la soap Love is in the air e a seguire quello con Pomeriggio 5.

La soap turca cancellata dal palinsesto pomeridiano

Cosa ne sarà a questo punto delle restanti puntate di Brave and Beautiful dopo la cancellazione dal palinsesto pomeridiano feriale?

I fan, al momento, non hanno ancora notizie certe su quella che sarà la programmazione della soap opera per questo autunno: proseguirà in un'altra fascia oraria oppure no?

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale in casa Mediaset, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda fino al 10 settembre 2021, con un doppio episodio quotidiano, rivelano che per Cesur ci sarà l'ennesimo lutto da affrontare.

L'uomo, infatti, assisterà alla morte di sua mamma Fugen e per lui sarà un durissimo colpo da incassare.

Le anticipazioni di Brave and Beautiful: Cesur e Suhan ai ferri corti

Le trame turche della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che Cesur punterà il dito contro Tahsin, ritenendolo anche questa volta colpevole di quello che è successo.

Dopo questo evento, Cesur deciderà poi di sparire per ben 45 giorni, facendo perdere le sue tracce ed evitando così di dare notizie anche a sua moglie Suhan.

La donna, infatti, non appoggerà la tesi del marito, credendo che suo padre non sia realmente colpevole della morte di Cesur. Sta di fatto che, il rapporto tra i due coniugi, entrerà in fortissima crisi.

Cesur e Suhan, infatti, appariranno sempre più ai ferri corti e questa situazione li porterà ad allontanarsi al punto da prendere in considerazione anche l'idea del divorzio ufficiale.