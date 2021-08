Cambia la programmazione delle reti Mediaset a partire dal prossimo 13 settembre 2021. Con l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale, ecco che torneranno in onda molti appuntamenti storici del palinsesto quotidiano di Canale 5. Uno di questi è quello quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che quest'anno tornerà in onda con quattro nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare il vero amore.

Il ritorno del seguitissimo dating show, porterà alla cancellazione della soap Brave and Beautiful dalla fascia oraria che attualmente la vede in onda su Canale 5.

Cambio programmazione Mediaset: dal 13 settembre Maria De Filippi al posto di Cesur e Suhan

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione Mediaset rivelano che da lunedì 13 settembre ci saranno delle sostanziali modifiche al palinsesto e, ad avere la peggio, saranno i fan della soap opera Brave & Beautiful.

Settimana dopo settimana, le avventure della coppia Cesur-Suhan, hanno incollato ai teleschermi una platea sempre più vasta di spettatori, fino ad arrivare a toccare la soglia dei due milioni di fedelissimi.

Tuttavia, col ritorno a settembre di Uomini e donne, la soap turca non potrà essere più trasmesse nella fascia oraria delle 14:45, da sempre regno indiscusso di Maria De Filippi.

Cosa ne sarà allora di Cesur e di tutti gli altri protagonisti della soap turca? Al momento non si conosce con esattezza quello che sarà il destino e il futuro di Brave and Beautiful.

Futuro ancora incerto per Brave and Beautiful

L'ipotesi che va per la maggiore è quella riguardante un possibile approdo della soap nella fascia della domenica pomeriggio, prima della trasmissione Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, il cui debutto è previsto il prossimo settembre.

Una notizia che potrebbe non entusiasmare i fan, i quali si ritroverebbero a dover fare a meno dell'appuntamento quotidiano con la soap e di conseguenza accontentarsi di una puntata settimanale.

In attesa di scoprire cosa succederà, il cambio programmazione delle reti Mediaset riguarderà anche il programma Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Slitta Mattino 5: Mediaset cambia programmazione

Il debutto della nuova edizione era stato fissato per lunedì 6 settembre, ma alla fine non sarà così. I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di far proseguire ancora per due settimane la trasmissione Morning News, condotta con successo da Simona Branchetti del Tg 5.

Di conseguenza, il ritorno in video di Mattino 5 slitterà di ben due settimane: il programma sarà nuovamente in diretta dal 20 settembre.

Una notizia che pare non abbia reso felicissima la conduttrice Federica Panicucci, la quale però sui social ha smentito questi rumors sul suo conto, dovuti allo slittamento di Mattino 5.