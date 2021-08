Cambio programmazione in arrivo per la soap turca Brave and Beautiful, che in queste settimane estive ha fatto compagnia a circa due milioni di spettatori in daytime.

Le prime variazioni di palinsesto si verificheranno nella settimana che va dal 6 al 10 settembre, ma ce ne saranno altre anche a partire da lunedì 13, quando la fascia del primo pomeriggio di Canale 5, tornerà nelle mani di Maria De Filippi e la soap turca rischierà di essere cancellata dalla programmazione.

Previsti diversi cambi di programmazione per la soap Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni sul futuro di Brave and Beautiful rivelano che da lunedì 6 settembre 2021, ci saranno le prime novità in daytime.

La soap con Cesur e Suhan raddoppierà la sua durata complessiva su Canale 5: dalle ore 14:45 alle 16:30 circa, saranno trasmessi due episodi inediti, per la gioia dei numerosissimi fan che potranno entrare sempre più nel vivo di questa soap turca che sta conquistando gli spettatori italiani.

A seguire, poi, ci sarà spazio per un episodio di Love is in the air e successivamente, intorno alle 17:35, la linea passerà a Barbara d'Urso con Pomeriggio 5.

Tuttavia, la programmazione Mediaset è destinata a cambiare di nuovo a partire da lunedì 13 settembre, quando in daytime ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne, di cui sono già cominciate le registrazioni.

Ritorna Uomini e donne, Cesur e Suhan a rischio cancellazione su Canale 5

Il programma di Maria De Filippi, tornerà in onda dalle 14:45 alle 16:10 circa, e sarà seguito dalle strisce dei daytime di Amici 21 e del Grande Fratello Vip 6.

Cosa ne sarà a quel punto di Brave & Beautiful? Al momento non si esclude che la soap turca possa essere cancellata dal daytime feriale di Canale 5 del prossimo autunno, dato che lo slot che precede l'inizio di Pomeriggio 5, sarà destinato alla soap Love is in the air.

Il futuro della serie, quindi, appare ancora fortemente in bilico e per il momento non si hanno notizie certe su quello che succederà a partire dal 13 settembre.

La soap sarà sospesa e successivamente ripresa nel corso della prossima stagione estiva? È un'ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, tenendo conto che in passato è stato già fatto per altre soap che hanno dovuto lasciare spazio a Uomini e donne a partire da settembre.

Le nuove trame della soap Brave & Beautiful su Canale 5

Non si esclude neppure che la soap possa proseguire di domenica pomeriggio, dato che nei palinsesti autunnali Mediaset, è presente uno slot "soap" previsto nel dì di festa, dalle ore 14:30 in poi.

In attesa di scoprire gli sviluppi e le novità della programmazione, le trame delle nuove puntate di Brave & Beautiful rivelano che il rapporto tra Cesur e Suhan entrerà sempre più in crisi.

Dopo la morte di sua mamma, Cesur arriverà a prendere in ostaggio Tahsin, mettendone a repentaglio la vita. La reazione di Suhan non sarà delle migliori e la donna si renderà conto di non fidarsi più di suo marito e di voler mettere la parola fine al loro matrimonio.