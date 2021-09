Buone notizie in arrivo per tutti i fan di Love is in the air, la serie tv turca di Canale 5 che questa estate ha appassionato il pubblico grazie alle vicende della coppia composta da Eda e Serkan. Settimana dopo settimana il gradimento del pubblico è cresciuto sempre di più verso questo prodotto, motivo che ha spinto i vertici Mediaset a procedere con una riconferma anche nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia.

Le novità della programmazione di Love is in the air per l'autunno 2021

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, nei giorni scorsi in casa Mediaset si è messo a punto l'assetto ufficiale del palinsesto di Canale 5 della prossima stagione televisiva.

Restava da capire, infatti, quale tra Brave and Beautiful e Love is in the air avrebbe proseguito il suo percorso nel daytime anche durante i mesi dell'autunno 2021.

Una scelta che teneva sulle spine i numerosissimi fan delle due coppie protagoniste delle serie turche, che hanno conquistato il pubblico Mediaset.

Ebbene, alla fine si è scelto di puntare sulla serie tv con Eda e Serkan, che proseguirà la messa in onda anche per tutta la durata della stagione autunnale, come sempre nella fascia del daytime di Canale 5, anche se ci saranno dei cambiamenti legati all'orario di messa in onda.

Eda e Serkan promossi nel palinsesto autunnale: ecco le variazioni sull'orario

In particolar modo, da lunedì 6 settembre, l'appuntamento con la soap andrà in onda a partire dalle 16:30 e farà così da traino alla nuova stagione di Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara d'Urso.

Dal 13 settembre, invece, con il ritorno di Uomini e donne in daytime, l'appuntamento con la soap andrà in onda intorno alle 16:15 circa, mentre dal 14 settembre, quando ci sarà spazio anche per la striscia del daytime del Grande Fratello Vip, l'appuntamento slitterà intorno alle 16:25 circa.

La programmazione di Love is in the air è destinata nuovamente a cambiare a partire da lunedì 20 settembre, quando nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset troverà spazio anche la striscia del daytime di Amici 21, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi.

Brave and Beautiful si ferma in daytime

A quel punto l'appuntamento con la serie che vede protagonisti Eda e Serkan dovrebbe cominciare intorno alle 16:45 circa e proseguire sempre fino alle 17:35, quando poi la linea andrà alla diretta di Pomeriggio 5.

Insomma, una serie di cambiamenti che potrebbero mandare "in tilt" i numerosi fan, anche se la buona notizia è che Love is in the air proseguirà regolarmente nel daytime autunnale, a differenza di Brave and Beautiful che non troverà più spazio nei pomeriggi quotidiani di Canale 5 (per lasciare spazio a Uomini e donne).