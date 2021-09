Sono iniziate da un paio di settimane le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, quella che sarà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre. Le anticipazioni delle puntate che Maria De Filippi ha condotto fino ad oggi, fanno sapere che il cast del Trono Over è stato quasi stravolto: fatta eccezione per qualche veterano, tutti gli altri membri del parterre sono new entry. Fuori dalla stagione 2021/2022, dunque, sono personaggi di spicco come gli ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Dame e cavalieri che non tornano a Uomini e Donne

Maria De Filippi sembra aver fatto delle scelte molto precise prima di dare il via all'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Dando un'occhiata al parterre del Trono Over che sta animando le prime registrazioni dopo le vacanze, ci si rende subito conto che alcuni chiacchierati veterani non sono stati confermati.

Fino ad oggi, giovedì 2 settembre, sono state registrate quattro puntate della nuova stagione del dating-show, e in nessuna di queste c'è stata traccia di due ex fidanzati molto discussi e al centro delle dinamiche degli ultimi anni.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, infatti, non hanno partecipato alle riprese del format Mediaset dopo lo stop estivo: lei è volata in Sardegna con un'amica proprio quando il cast si è riunito per cominciare l'avventura, lui si palesa pochissimo sui social network, se non per fare pubblicità a qualche brand.

Le parole di Ursida sul futuro a Uomini e Donne

Se Riccardo e Roberta non hanno preso parte alle prime quattro registrazioni di Uomini e Donne (un loro rientro nel cast in futuro non sarebbe da escludere), a rubare la scena è stata la ex di lui.

Ida Platano, infatti, è partita molto carica dopo la pausa estiva: le anticipazioni delle puntate che Maria De Filippi ha condotto fino ad ora, fanno sapere che la dama sta conoscendo alcuni cavalieri, ma è con Marcello che si è scambiata dei baci in una camera d'albergo.

Chi non è stata confermata nel parterre del Trono Over 2021/2022, è Veronica Ursida. La romana è lontana dalla televisione da quasi un anno e quando i follower le chiedono se tornerebbe davanti alle telecamere per cercare l'amore, risponde: "In questo momento non è nei miei piani. Nella vita, però, mai dire mai".

La ex di Armando Incarnato (che figura tra gli uomini del cast anche quest'anno), dunque, non parteciperà alla nuova edizione, ma non chiuderebbe la porta alla redazione se venisse ricontattata.

Chi si è innamorato lontano da Uomini e Donne

Il parterre del nuovo Trono Over, poi, quest'anno dovrà fare i conti con altre tre assenze di rilievo. Le anticipazioni delle prime quattro registrazioni di Uomini e Donne 2021/2022, fanno sapere che tra i cavalieri non figurano più: Germano Avolio (ex di Valentina Autiero, anche lei fuori dal cast da molti mesi), Alessandro Pitti Inticu (conoscenza di Maria Tona e aspirante corteggiatore di Ida Platano) e Nicola Mazzitelli.

I tre non partecipano più al dating-show di Canale 5 perché hanno trovato l'amore lontano dai riflettori: c'è chi si è riavvicinato ad una ex fidanzata, e chi ha avuto un colpo di fulmine per qualcuno esterno al programma.

Anche Veronica De Nigris si è fidanzata durante l'estate: la dama è stata al centro delle chiacchiere per una passionale frequentazione con Nicola Vivarelli.

A proposito del giovane ex di Gemma Galgani, si sa che per ora non prende parte alle riprese perché impegnato con il lavoro: non è da escludere, però, che prossimamente ricompaia davanti alle telecamere per cercare quell'anima gemella che non ha trovato in nessuna donna del parterre che ha conosciuto.