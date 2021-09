Cambia la programmazione Mediaset per il prossimo autunno 2021. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno delle modifiche legate al palinsesto di Canale 5, con alcuni programmi che partiranno prima del previsto, mentre altri slitteranno di qualche settimana.

Tra quelli che saranno in onda con un certo anticipo vi è il talent show Amici 21, ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno aprirà i battenti già a settembre. Situazione diversa, invece, per il talk show Mattino 5 condotto da Federica Panicucci che debutterà più tardi.

Mediaset, cambio programmazione autunno: anticipa Amici 21

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva 2021 evidenziano che la nuova edizione di Amici 21 non inizierà a novembre - com'era accaduto negli ultimi anni - ma prenderà il via già da settembre.

L'appuntamento con le nuove puntate del talent show, nel daytime Mediaset, è previsto da sabato 18 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:10 circa.

Un ritorno molto atteso dal pubblico per una ventunesima edizione che arriverà dopo il grande successo di ascolti dello scorso anno.

Cambiamenti nel cast di Amici 21

Ci saranno tante novità nel parterre dei professori, dove mancherà Alisa che verrà sostituita da Lorella Cuccarini, la quale nella nuova edizione del programma debutterà come professoressa di canto.

Inoltre, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della stagione televisiva 2021 riportano che ci saranno dei cambi di programmazione relativi al ritorno di Mattino 5, la trasmissione della fascia mattutina condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

In un primo momento, il debutto del programma era stato annunciato per il 6 settembre, giorno in cui ci sarà anche il ritorno di Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara D'Urso.

Slitta il ritorno di Mattino 5: cambio programmazione Mediaset

Quest'anno in casa Mediaset hanno scelto di puntare ancora per qualche settimana sull'esperimento estivo di Morning News, condotto con successo da Simona Branchetti, la quale continuerà ad andare in onda oltre il limite che era stato fissato in un primo momento.

Come annunciato dalla giornalista, Morning News proseguirà su Canale 5 fino al 17 settembre, e soltanto da lunedì 20 alle 8:45 riprenderà l'appuntamento con Mattino 5 condotto da Federica Panicucci.

La trasmissione, quindi, slitterà di circa due settimane rispetto alla data prevista, ma intanto la conduttrice toscana sui social ha già annunciato di essere tornata a Mediaset per mettersi al lavoro insieme al suo staff.