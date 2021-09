Nella soap Una vita, stando alle anticipazioni spagnole, presto Armando Caballero dovrà lasciare il ricco quartiere di Acacias perché riceverà un incarico diplomatico. L'uomo non potrà portare la moglie Susana, la quale sarà affidata alle cure di Liberto e Rosina. Quando tornerà il personaggio di Armando nelle trame della soap tv iberica?

Armando lascerà per qualche tempo Una Vita

Armando Caballero, il marito di Susana, dovrà abbandonare temporaneamente il quartiere. Prima di svelare quale sarà il motivo che lo costringerà ad allontanarsi da Acacias, l'ex diplomatico si ritroverà coinvolto nella vicenda che riguarda Antonito e Ramon, dopo che i due Palacios decideranno di candidarsi alle elezioni.

La figura di Armando quindi, verrà coinvolta in diverse dinamiche della soap, proprio come successo in passato, come ad esempio nella questione della nipote Maite. Grazie alla sua intercessione, Armando riuscì a trovare un modo per far scarcerare la nipote che poi se ne andò in Francia.

Armando comunica a Susana di dover partire in missione

Ultimamente, i telespettatori di Una Vita hanno visto Armando coinvolto nell'affaire legato allo stravagante Jacques e al suo finto corteggiamento a Casilda, solo per riavere un microchip nascosto nella spilla regalatale da Susana. Tra qualche puntata, Caballero dovrà dare i conti con un imprevisto lavorativo. A causa del suo lavoro di diplomatico, Armando dovrà svolgere una missione che lo porterà lontano dalla Spagna.

L'uomo avrà timore della reazione della moglie di Susana, visto che quest'ultima non potrà seguirlo. Alla fine, Armando si armerà di coraggio e comunicherà alla moglie che dovrà partire e lasciare Acacias.

Anticipazioni Una Vita: Armando lascia Acacias senza Susana

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Armando chiederà a Liberto di stare vicino a Susana per tutto il tempo in cui sarà costretto a stare lontano da lei.

Liberto rassicurerà il diplomatico, dicendogli che si occuperà della zia, così come farà anche Rosina, grande amica di Susana. Rassicurato in tal senso, Caballero si appresterà a partire. Ma per quanto tempo il lavoro lo terrà lontano da Acacias? Dando uno sguardo a ciò che è già andato in Spagna, si può notare che Susana dovrà pazientare parecchio prima di riabbracciare il marito. Il personaggio di Armando non comparirà nella soap iberica per ben 81 episodi. Per un lungo tempo quindi, la zia di Liberto dovrà contare solo sull'appoggio del nipote e dell'amica Rosina.