Diletta Leotta è stata la prima ospite della puntata di Verissimo di sabato 25 settembre e, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice sportiva ha parlato della relazione con Can Yaman. In merito al fidanzamento con l'attore di Istanbul, Diletta ha spiegato che la storia con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è stata molto passionale. Leotta, inoltre, non ha parlato di una chiusura definitiva con Can ed ha spiegato di essere innamorata ma, al momento, è distante da Yaman e la coppia sta vivendo un momento di riflessione.

Diletta Leotta racconta il fidanzamento con Can Yaman

Diletta Leotta ha parlato della storia d'amore con Can Yaman, dichiarando: ''Non so da dove cominciare, è stato un colpo di fulmine''. Durante il racconto, la conduttrice sportiva di Dazn ha spiegato di avere vissuto un rapporto passionale con l'attore turco e di avere fatto tutto in fretta. Inoltre, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin, Diletta ha confermato di avere ricevuto la proposta di matrimonio da Can ma, al momento, la relazione non starebbe vivendo un momento facile.

Can Yaman non si sente con Diletta Leotta: la coppia è distante

Diletta Leotta ha spiegato che, ultimamente, non ha nè visto, nè sentito Can Yaman, rivelando: ''Siamo distanti''.

Leotta ha anche replicato alle accuse che sono state mosse nei suoi confronti e nei confronti di Yaman, riguardo alla loro relazione. In particolar modo, Diletta ha spiegato che la storia d'amore con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno non sarebbe stata creata a tavolino, come qualcuno ha sospettato nei mesi, affermando: ''Chi pensa questo non sa cos'è l'amore, perché l'amore ti capita, non è che puoi decidere quando ti innamori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A me è capitato di innamorarmi''.

Diletta Leotta lascia una porta aperta a Can Yaman

Diletta ha dichiarato di avere vissuto una favola con Can ma, a causa della popolarità, era diventato difficile avere una vita reale da mantenere privata, affermando: ''Dividere la persona dal personaggio era un po' difficile''. Leotta ha confidato: ''Io penso di essere innamorata e penso anche che quando sei innamorata un po' perdi, perdi lucidità, sicurezze, perdi la testa, perdi il controllo''.

Riguardo alle indiscrezioni trapelate sulla rottura con Yaman, Leotta ha dichiarato: ''Non è un momento facile, come può capitare a tutte le coppie''. Sulla possibilità di un eventuale ritorno di fiamma con l'attore di Istanbul, la conduttrice di Danz ha confidato: ''Mi auguro che si possa anche trovare un equilibrio''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Can e Diletta riescano a trovare un punto di incontro.