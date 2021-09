Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Durante una chiacchierata confidenziale con i coinquilini, il ragazzo ha trattato l'argomento della paternità. Scendendo nel dettaglio, il giovane ha spiegato che dopo l'incidente non può avere figli ma il suo desiderio è quello di averne grazie all'inseminazione artificiale.

Le parole di Manuel sulla paternità

Parlando con i suoi compagni d'avventura, Manuel Bortuzzo ogni tanto racconta alcuni episodi legati alla sua attuale condizione di salute. Nelle ultime ore il gieffino ha parlato di paternità: "I figli a oggi non potrei neanche averli".

Tuttavia, Manuel ha confidato che uscito dal GF Vip vorrebbe recarsi presso la banca del seme per farsi aiutare dall'inseminazione artificiale. Per sdrammatizzare il racconto, Bortuzzo si è lasciato andare a una confidenza intima: "Là sotto funziona tutto, ma non c'è il finale". Il 22enne ha rivelato di essere abituato a questa situazione, in quanto ormai sono due anni che segue una cura per avere delle stimolazioni: "Se guardo l'aspetto positivo, posso starci anche tutta la notte con una ragazza", ha confessato. Inoltre Manuel ha raccontato che l'incidente di cui è stato lo sfortunato protagonista gli ha cambiato la vita e che da allora è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Il gieffino non ha nascosto che in principio è stato difficile affrontare questa tragica situazione invalidante, ma successivamente ha compreso che non poteva perdere il suo tempo a piangere quello che aveva perso.

Manuel e la situazione con Lulù

All'interno della casa del GF Vip Manuel Bortuzzo si è avvicinato a Lucrezia Selassié detta anche Lulù. I due si sono scambiati coccole e baci sotto le lenzuola, tanto da far sognare alcuni telespettatori del Reality Show, che sperano in una futura relazione. Dopo l'ultima puntata andata in onda sulle reti Mediaset, il giovane si è lasciato andare ad una confidenza con Nicola Pisu e Alex Belli.

Nel dettaglio, il figlio di Patrizia Mirigliani ha invitato Manuel a provare la "love boat" con Lulù. Manuel Bortuzzo, però, ha gelato tutti: "Scherzi? Se dovessi andare porterei Alex non Lulù". Nonostante Bortuzzo abbia dimostrato di ricambiare l'interesse per la compagna di giochi Lucrezia Selassié, il ragazzo ha lasciato intendere di voler vivere in modo spensierato l'avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.