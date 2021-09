Sono ufficialmente iniziate le riprese di Viola come il mare, la Serie TV firmata Lux Vide, che vede come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. I due continuano a condividere foto insieme sul set dove intepretano Francesco Demir e Viola, scambiandosi battute sulla mancata puntualità dell'ex miss Italia.

Le foto pubblicate da Can Yaman sul set

Can Yaman già nei giorni scorsi ha pubblicato su instagram vari scatti che lo ritraggono nei panni di Francesco Demir, il protagonista delle nuova serie tv Viola come il mare. Il 22 settembre, l'attore turco ha postato su instagram due foto che lo ritraggono insieme alla collega Francesca Chillemi in occasione dell'inizio ufficiale delle riprese di Viola come il mare.

Come da lui precisato, tali scatti sarebbero opera del produttore Lux Vide, Luca Bernabei. Nel primo i due sorridono, nel secondo Chillemi rivolge uno sguardo al collega.

Il post Francesca Chillemi e la battuta di Can sulla puntualità

Anche l'ex miss Italia, che nella nuova serie tv interpreterà Viola, ha condiviso uno scatto con il collega, felice di aver intrapreso una nuova avventura. Tra i commenti spicca quello di Can Yaman che ironizza: "Puntualità mi raccomando". Il riferimento è al ritardo sul set dei giorni scorsi da parte di Chillemi. Subito è arrivata la risposta di Francesca: "Bravo, cerca di ricordatelo in questi mesi". Sembra, dunque esserci, già una sintonia tra i due protagonisti di Viola come il mare.

L'altro progetto di Can Yaman con la LuxVide: Sandokan, al fianco di Argentero e Bova

Dato l'enorme successo di Can Yaman in Italia, dopo la messa in onda della serie tv turca DayDreamer, l'attore è stato scelto per un'altra produzione Luxvide. Si tratta del remake in chiave moderna di Sandokan, in cui Yaman interpreterà la Tigre della Malesia, sostituendo l'iconico Kabir Bedi.

Ad accompagnarlo sul set, rispettivamente nei ruoli di Yanez e del colonello Fitzgerald, ci saranno Luca Argentero e Raoul Bova. Il ruolo di quest'ultimo era stato inizialmente affidato ad Alessandro Preziosi, ma un rumor degli ultimi giorni ha annunciato la sostituzione. Non è ancora chiaro, invece chi sarà l'interprete femminile della Perla di Labuan, ma diverse sono le ipotesi.

Si è parlato infatti di Alessandra Mastronardi o dell'attrice spagnola Blanca Suarez. Ad oggi, è poco realistica l'ipotesi che possa trattarsi di Demet Ozdemir, come invece speravano i fan della famosa serie turca che vedeva protagonisti Sanem e Can Divit. Infatti, l'attrice turca, pur essendo stata proposta dai suoi manager, non conosce né l'italiano né l'inglese e sarebbe impegnata in altri progetti lavorativi in Turchia.