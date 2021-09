Can Yaman e Demet Özdemir sono finiti al centro del Gossip per via delle loro storie d'amore con Diletta Leotta e Oğuzhan Koç. Nella serata di giovedì 2 settembre, Rosica ha parlato del fidanzamento della protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno con il cantante turco e ha affermato di avere sempre saputo che la storia fosse falsa, così come quella fra il futuro Sandokan e Diletta Leotta. Secondo Alessandro, infatti, entrambe sarebbero state creata a tavolino dai rispettivi manager. Nel frattempo, Can Yaman e Demet Özdemir non hanno nè confermato, nè smentito, le voci sul loro conto.

Secondo Rosica, Can Yaman e Demet Özdemir avrebbero finto un fidanzamento con Diletta Leotta e Oğuzhan Koç

Rosica si è occupato, per qualche mese, di quello che ha definito Yaman - Gate, trascurando, a detta sua, le vicende sentimentali di Demet, per concentrarsi sulla relazione fra Can e Diletta. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Alessandro ha informato i suoi follower di quanto è accaduto ai due attori turchi. In particolar modo, l'esperto di gossip ha dichiarato: ''Demet Özdemir- Oğuzhan Koç… “Storia” iniziata in concomitanza con il circo Yaman Gate… ho sempre saputo che questa presunta storia fosse falsa, però nel frattempo mi stavo occupando dello Yaman-Gate e quindi a malincuore ho dovuto trascurare la “storia fake” di Demet Ozdemir e Oguzhan''.

Rosica parla dei presunti fidanzamenti 'fake' di Can Yaman e Demet Özdemir

Rosica ha affermato di potere parlare ed essere certo delle sue dichiarazioni, essendosi confrontato con le sue fonti italiane e turche, rivelando uno scoop sulla protagonista di DayDreamer: ''È single, solo una copertura il fidanzamento con il cantante turco''.

Inoltre, Alessandro si è chiesto perché l'attrice abbia avuto bisogno di mentire, inscenando una finta storia d'amore e cosa avrebbe guadagnato, fingendosi fidanzata.

Le storie d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta e quella fra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç

Rosica è tornato poi a parlare nuovamente di Can Yaman e Diletta Leotta, paragonando la loro storia d'amore a quella fra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç.

A tal proposito, Alessandro ha spiegato che, entrambe le relazioni, sarebbero state create a tavolino, rivelando ulteriori dettagli in merito: ''È stata tutta opera dei manager. Cosa ci guadagna Demet?!? La stessa domanda che mi facevano su Can. Tanto, progetti futuri , sponsor, progetti anche fuori dalla Turchia''. Secondo l'esperto di gossip, inoltre, sia Can che Demet avevano bisogno di un compagno finto e famoso per ottenere dei vantaggi. Non resta che attendere qualche dichiarazione da parte dei diretti interessati, per scoprire di più sulle loro vicende sentimentali.