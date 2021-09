Can Yaman e Demet Özdemir sono finiti al centro del Gossip per via di uno scoop che è pronto a rivelare Rosica. Da qualche giorno, infatti, Alessandro ha annunciato su Instagram che giovedì 2 settembre parlerà della protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, non aggiungendo ulteriori dettagli. L'esperto di pettegolezzi e retroscena sui vip ha chiesto ai suoi follower cosa pensassero della news che confiderà e i fan dei due attori turchi hanno ipotizzato che Can e Demet siano una coppia.

I fan ipotizzano che Can Yaman e Demet Özdemir siano fidanzati

Nella giornata di martedì 31 agosto, Rosica ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha inserito uno scatto di Demet, in compagnia del suo fidanzato. Alessandro ha aggiunto una didascalia a corredo dell'immagine, dichiarando: ''Manca sempre meno al post su Demet Özdemir . Che idea vi siete fatti?''. Alcune persone hanno sospettato che Rosica dovesse annunciare che il fidanzamento fra l'attrice turca e il suo compagno sia finto e che, nella realtà, l'interprete di Sanem sia legata sentimentalmente a Yaman.

Per i fan, Can Yaman frequenterebbe Demet Özdemir

Fra i commenti sotto al post di Alessandro Rosica, infatti, alcune persone sono state concordi nell'affermare che gli attori turchi avrebbero una storia d'amore segreta.

Una follower di Alessandro, a tal proposito, ha scritto: ''Anche la storia tra Demet e Oguzkhan è finta. Demet e Can si sono frequentati di nascosto in questi mesi''. Un'altra persona ha scritto che, a detta sua, Yaman e Özdemir in realtà starebbero insieme, così come un'altra fan di Alessandro che ha scritto di pensare chei protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno siano una vera coppia.

Can Yaman e la collega Demet Özdemir continuano le loro vite separati

Nonostante i sospetti dei fan sulla loro ipotetica relazione segreta, gli interpreti di Can e Sanem continuano a vivere le loro vite separati. Mentre l'attrice al momento è fidanzata con l'artista Oguzkhan Koc, il futuro Sandokan sembrerebbe avere interrotto la sua relazione con Diletta Leotta.

Entrambi gli attori turchi sono riservati riguardo la loro vita privata e, anche nelle interviste, sono sempre stati restii a parlare delle loro storie d'amore. Yaman, infatti, dopo i gossip circolati riguardo la fine del suo fidanzamento con la presentatrice sportiva di Dazn, non ha smentito, nè confermato la notizia. Al momento, pertanto, l'unica cosa certa è che Can e Diletta sono distanti da qualche settimana. Non resta pertanto che attendere la serata di giovedì 2 settembre, per scoprire se Alessandro Rosica confermerà le tesi dei suoi follower, riguardo Can e Demet.