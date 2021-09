Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, la quale andrà avanti con la messa in onda anche nel corso della stagione autunnale. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap che andranno in onda dal 13 al 17 settembre 2021, rivelano che proseguirà l'appuntamento alle ore 16:30 e i colpi di scena non mancheranno, dato che Eda si ritroverà a fare i conti con la perfidia di sua nonna, che la terrà sotto scacco con i suoi ricatti.

Serkan finisce in manette: trame Love is in the air 13-17 settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, che andranno in onda fino a venerdì 17 settembre su Canale 5, rivelano che quando Serkan arriverà in ritardo alla festa dell'ultimo dell'anno, non avrà il tempo necessario per poter spiegare ad Eda il vero motivo del suo ritardo.

Due agenti faranno irruzione durante la festa con un mandato di arresto proprio nei confronti del giovane architetto che di conseguenza finirà in manette sotto gli occhi della sua amata, incredula e sconcertata.

Le accuse rivolte nei confronti di Bolat sono false ma dietro tutta questa situazione si nasconde lo zampino della perfida nonna Semiha.

Eda sarà costretta a lasciare Serkan

Le trame della soap opera di Canale 5 rivelano che Serkan potrà essere rilasciato soltanto nel momento in cui Eda accetterà di sottostare al ricatto della nonna e di troncare ogni tipo di rapporto con lui. Alla fine, quindi, per il bene di Serkan, la donna sarà costretta ad accettare e quindi metterà la parola fine alla loro relazione.

Eda, quindi, si ritroverà a dover gestire questo segreto che la tormenterà sempre più, mentre, dopo la scarcerazione di Serkan, in tanti cominceranno a credere nell'innocenza di Semiha.

Occhi puntati anche su Balca, la nuova arrivata, la quale spingerà sempre più il piede sull'acceleratore, con lo scopo ben preciso di riuscire a conquistare il giovane architetto.

I suoi tentativi, però, si riveleranno vani.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air fino al 17 settembre 2021, rivelano che Semiha prometterà a sua nipote di risollevare le sorti di Serkan dopo l'arresto e per questo motivo riuscirà a procurarsi un nuovo prestigioso cliente.

Semiha continua a ricattare la nipote Eda: anticipazioni Love is in the air al 17 settembre 2021

L'astuta nonna proverà sempre più a convincere sua nipote che l'unica strada percorribile è quella che prevede l'interruzione di ogni tipo di rapporto con Serkan: deve lasciarlo definitivamente e dimenticarsi di lui.

Eda, però, non si arrenderà così facilmente consapevole del forte sentimento che prova nei confronti di Bolat. E così, proprio per questo motivo, deciderà di passare al contrattacco.

La ragazza cercherà in tutti i modi a convincere sua nonna a sostenere Serkan e a recedere il contratto che precedentemente aveva stipulato con Melih. Riuscirà a convincerla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap turca Mediaset.