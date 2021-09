Can Yaman e Diletta Leotta sono ancora al centro del Gossip per via della loro storia d'amore, venuta a galla all'inizio del 2021. Da qualche mese, però, la coppia non si è più mostrata insieme e Rosica aveva annunciato per primo la rottura del loro fidanzamento. Nella serata di mercoledì 22 settembre, Alessandro è tornato a parlare del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e della conduttrice sportiva di Dazn, ribadendo la sua posizione in merito alla vicenda. In particolar modo, per l'esperto di gossip, trattandosi a detta sua di una storia d'amore creata a tavolino, la coppia non potrebbe ufficializzare la rottura.

Can Yaman non annuncia la rottura con Diletta Leotta

Nella giornata del 21 settembre, un noto portale di notizie ha pubblicato una news riguardo l'attore di Istanbul e la presentatrice, paragonando la loro unione ad una fiction: ''Fu vero amore o fu solo un sogno?''. Dopo avere visto l'articolo, Rosica ha espresso la sua opinione su quanto letto e, nelle sue storie Instagram ha dichiarato: ''Dopo tre mesi che è praticamente finito e che ho detto che era finito tutto questo circo, adesso vi viene in mente? Si sa che non è mai iniziata, dovevano farlo''. L'esperto di pettegolezzi sui vip ha continuato poi affermando: ''Sarò ripetitivo, però ancora adesso, dopo tre mesi dalla rottura, che nessuno ha mai ufficializzato, perché non possono''.

La storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta avrebbe portato guadagni ad entrambi

Rosica ha poi spiegato che la storia d'amore fra Can e Diletta non sarebbe mai iniziata, rivelando: ''Ovvio che non è mai iniziata questa falsità. Quello che voglio dire è che ormai basta cavalcare la cosa, è finita, si sono divertiti. Hanno spillato fino all'ultimo centesimo agli sponsor.

Pensiamo alle prossime coppie fake, perché ce ne sono migliaia''. Alessandro ha poi detto di essere pronto ad andare avanti con i gossip riguardanti altre storie create a tavolino, affermando: ''Avanti con il prossimo circo''.

Can Yaman è lontano da Diletta Leotta e si concentra sul lavoro

Yaman, al momento, si sta concentrando sul lavoro ed è impegnato con la sua attività imprenditoriale, sponsorizzando il suo profumo e con i nuovi ruoli che interpreterà sul piccolo schermo.

Da qualche giorno, infatti, Can ha iniziato a prepararsi per intepretare il ruolo da protagonista in Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi e, successivamente, dovrà iniziare le riprese per il remake di Sandokan. Anche Leotta, nel frattempo, si sta dedicando al lavoro di presentatrice sportiva per Dazn. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se l'attore turco e Diletta parleranno di cosa è accaduto fra di loro e se annunceranno ufficialmente la rottura.