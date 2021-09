Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle puntate in onda dal 4 all'8 ottobre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese che si ritroverà a fare i conti con la gelosia nei confronti di Armando Ferraris, mentre Ludovica si ritroverà in guai sempre più seri dal punto di vista economico. Spazio anche alle vicende di Anna Imbriani: Vittorio, infatti, deciderà di proporre alla donna un'assunzione all'interno del suo grande magazzino.

Agnese gelosa di Armando: anticipazioni Il Paradiso 6 puntate 4-8 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse fino all'8 ottobre 2021 su Rai 1, rivelano che Agnese avrà il sospetto che ci sia una nuova donna che ruota intorno ad Armando.

I dubbi della donna si faranno sempre più pressanti, al punto che si renderà conto di essere gelosa di tutta questa situazione e del fatto che Ferraris possa intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un'altra persona che non sia lei.

Sta di fatto, però, che questa situazione comincerà a stare stretta allo stesso Armando, il quale si ritroverà a dover prendere una drastica decisione in merito proprio al suo rapporto con Agnese.

Cosa succederà tra i due ex amanti? Ferraris troverà il coraggio per mettere la parola fine a ciò che c'è stato tra di loro e voltare così pagina?

Ludovica Brancia nei guai economici

E poi ancora, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso 6 in programma su Rai 1 dal 4 all'8 ottobre 2021, rivelano che Ludovica si ritroverà a dover fare i conti con dei guai sempre più seri dal punto di vista economico.

La drammaticità della situazione finanziaria in cui versa la giovane Brancia verrà ben presto scoperta anche dalla contessa Adelaide, la quale andrà subito dalla ragazza, chiedendole perché non è stata chiara con lei e non le abbia detto la verità su questa difficile situazione finanziaria in cui versava.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gloria si assenta senza dare spiegazioni: anticipazioni Il Paradiso 6 fino all'8 ottobre

Occhi puntati anche su Anna Imbriani: dopo aver rifiutato il regalo a sorpresa di Salvatore, Roberto spronerà in tutti i modi la ragazza ad uscire di casa, così da provare a lasciarsi alle spalle il passato e poter iniziare una nuova vita.

Intanto, Vittorio Conti prenderà a cuore la situazione di Anna e, per questo motivo, deciderà di offrirle un ruolo di aiuto-contabile all'interno del grande magazzino. La Imbriani accetterà tale proposta oppure no?

Le trame de Il Paradiso 6 in onda dal 4 all'8 ottobre 2021, inoltre, rivelano che Paola si ritroverà ad assumere senza alcun tipo di preavviso, il ruolo di capocommessa, dopo che Gloria ha annunciato di doversi assentare per un po' di tempo dal posto di lavoro, senza dare però ulteriori spiegazioni in merito.