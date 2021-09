Diletta Leotta nei mesi scorsi è stata al centro del Gossip per la sua storia d'amore con Can Yaman. La conduttrice siciliana si è raccontata negli studi di Verissimo. Qui ha lasciato intendere di essere ancora innamorata del protagonista di Mr Wrong.

La 30enne ha sottolineato che al momento i rapporti con Yaman non sarebbero del tutto idilliaci. Inoltre Diletta ha anticipato che a Natale uscirà il film nel quale ha debuttato come attrice.

'La cosa che mi è dispiaciuta di più è che qualcuno parlava di storia a tavolino'

Diletta Leotta ha scelto il programma Verissimo per raccontare la sua verità sulla relazione con Can Yaman.

Innanzitutto ha chiarito che la storia non solo è stata vera, ma anche bella e coinvolgente, proprio come avviene nelle favole.

La conduttrice ha spiegato che stare accanto ad un uomo famoso non è semplice, perché è difficile separare la vita pubblica da quella privata. Inoltre si è detta dispiaciuta del fatto che alcune persone abbiano pensato che la love story con Yaman fosse finta, costruita a tavolino.

"Chi pensa questo non sa cosa sia l'amore. L'amore ti capita. Non è che puoi decidere quando ti innamori", ha sottolineato Leotta.

'Quando si è innamorati un po' perdi lucidità, perdi la testa'

Diletta Leotta, durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha ammesso che quando si è innamorati per davvero si perde un pizzico di lucidità, di controllo: "Cose che a me non erano mai capitate prima".

La conduttrice di Verissimo le ha quindi chiesto se è ancora innamorata, e Leotta ha risposto che in effetti pensa di esserlo ancora, anche se in queste circostanze: "A volte perdi anche l'amore".

Il volto noto di Dazn ha ammesso che questo è un periodo un po' complicato nel suo rapporto con Can Yaman. Tuttavia ha aggiunto che si tratta di una situazione che potrebbe aiutare entrambi a riflettere, permettendogli di ritrovare un certo equilibrio.

Al momento, quindi, Diletta e Can sono lontani e stanno evitando di sentirsi. Tuttavia, Leotta ha lasciato intendere che non ha perso le speranze di un riavvicinamento, ricordando che l'amore e la vita sono imprevedibili e che: "In futuro non so cosa succederà".

Diletta: 'È stato tutto veloce e bello'

Diletta Leotta ha svelato che Can Yaman le aveva chiesto di sposarlo ad un mese di distanza dall'inizio della loro relazione.

"Siamo tutti e due molto passionali - ha affermato la conduttrice catanese - forse lui (Can Yaman, ndr) anche più di me. È stato tutto molto veloce, molto bello".

Alla fine dell'intervista, Diletta ha anche svelato che a Natale arriverà al cinema "Chi ha incastrato Babbo Natale?", il film che la vedrà al debutto come attrice accanto a Christian De Sica e Alessandro Siani.