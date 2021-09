Prima l'accusa di aver molestato Dayane Mello e poi la rivolta del web per un presunto abuso nei confronti della modella quando versava in stato di incoscienza per aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Dopo giorni di polemiche roventi, Nego do Borel è stato squalificato dalla produzione de La Fazenda che ha riferito, in una nota stampa, di aver affidato ad un team multidisciplinare il compito di analizzare il materiale registrato. Sulla vicenda sta indagando anche la polizia di San Paolo, mentre lo staff dell'ex gieffina ha accusato gli autori del programma di non aver mostrato i filmati in cui la trentaduenne respingeva il cantante.

"Le sono state rivolte anche frasi volgari e le è stato negato un avvocato". Nonostante ciò, Dayane Mello ha deciso di proseguire la sua avventura nel reality show brasiliano. Dall'atra parte, Nego do Borel ha respinto le pesanti accuse nel corso di una diretta Instagram durante la quale non ha trattenuto le lacrime. "Non c'è stato alcun abuso. Finirò per togliermi la vita e non sto bleffando" - ha affermato il rapper nel corso dell'intervento social.

Lo sfogo di Nego do Borel dopo l'esclusione da La Fazenda: 'Con Dayane ci siamo piaciuti'

A distanza di 24 ore dall'allontanamento da La Fazenda, Nego do Borel ha deciso di confrontarsi con i suoi follower in diretta Instagram e di raccontare la sua versione dei fatti su quanto accaduto durante l'esperienza nel reality brasiliano.

In particolare, il ventinovenne si è soffermato sul suo rapporto con Dayane Mello che, senza fare giri di parole, ha definito "meravigliosa, amichevole e gentile". Secondo l'artista, il feeling sarebbe stato immediato con la modella che avrebbe ricambiato le sue attenzioni.

"Ci siamo piaciuti e non comprendo perché ora sono tornato a casa" - ha aggiunto il rapper che si è soffermato anche sulla notte in cui l'ex gieffina si è ritrovata a letto con lui.

"E perché ha dormito con me da ubriaca?" - si è chiesto do Borel prima di scusarsi con la mamma, la nonna, le zie e con tutte le donne precisando di non essere "stato cattivo" durante il suo percorso nel reality show brasiliano.

Il rapper sulle accuse di molestie a Dayane Mello: 'Dopo il suo rifiuto siamo andati a dormire'

Durante il suo intervento social Nego do Borel ha più volte negato di aver commesso molestie nei confronti di Dayane Mello.

"Dopo che ha rifiutato le mie avance siamo andati a dormire. La polizia ha accertato che non c'è stato nessun abuso" - ha aggiunto il cantante che poi si è sfogato per gli attacchi che sono stati rivolti a lui ed alla famiglia nelle ultime ore.

"Siamo vittime di razzismo" - ha affermato il ventinovenne che non ha trattenuto le lacrime: "Finirò per togliermi la vita, non voglio passare per un criminale" - ha sottolineato nel corso della diretta Instagram ribadendo di non aver fatto nulla di male e di non meritare tanto odio.