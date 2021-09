La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta definitivamente al capolinea. I due, ormai, da diverse settimane non si mostrano più insieme ed hanno trascorso la seconda parte dell'estate da single, ognuno per conto suo. Ormai non si sono più dubbi sul fatto che i due hanno scelto di intraprendere due strade differenti ma, intanto, emergono nuovi retroscena su questa relazione che aveva fatto sognare i fan. I dubbi sul loro amore non sono mai mancati e intanto si parla anche di un "contratto" tra i due.

È finita tra Diletta Leotta e Can Yaman

Nel dettaglio, la fine della storia d'amore tra Can e Diletta è testimoniata da una serie di episodi che sono avvenuti nel corso dell'ultimo periodo.

Quello eclatante riguarda l'assenza dell'attore turco alla chiacchieratissima festa per i 30 anni di Diletta Leotta, organizzata in Sicilia.

Il divo protagonista di svariate serie tv di successo non ha preso parte all'evento e in quella stessa serata si trovava in vacanza in Sardegna con gli amici.

Qualche settimana dopo, invece, Can ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 per essere premiato come personaggio tv dell'anno e, al suo fianco, non c'era la conduttrice sportiva.

Il retroscena dopo l'addio tra Can e Diletta

L'attore, infatti, ha sfilato sul red carpet con la bellissima Moran Atias, al punto che è subito esploso il Gossip su un presunto flirt tra i due colleghi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sebbene Can e Diletta continuino a mantenere il segreto su quanto è successo e preferiscono non commentare le voci ormai insistenti legate alla rottura definitiva, emergono nuovi dettagli sulla loro relazione.

A fornire dei succulenti retroscena su quella che è stata la love story che ha alimentato il gossip di questa estate, ci ha pensato il settimanale "Oggi", il quale conferma l'addio tra l'attore turco e la bella conduttrice volto simbolo di Dazn.

Spunta l'ipotesi di un 'contratto' tra Can e Diletta Leotta, ma loro continuano a tacere

"Diletta Leotta e Can Yaman, ora è finita. Ma stavano insieme per contratto?", è questa la domanda che si pone la rivista, mettendo così l'accento su questo sospetto.

A quanto pare, quindi, non si esclude che la love story tra Can e la bella conduttrice sportiva possa aver seguito delle regole contrattuali ben precise, fino ad arrivare alla rottura definitiva che ormai non è più un mistero.

Possibile che sia andata davvero così? Can e Diletta hanno "preso in giro" i tantissimi fan che li seguono e li supportano sui social? I dubbi rimangono e, a questo punto, non resta altro che attendere la versione dei fatti dei due diretti interessati di questa vicenda.