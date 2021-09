Can Yaman e Luca Argentero a cena insieme. È questa la foto che nella serata dell'8 settembre ha spopolato sui social, mettendo così la parola fine a tutte le voci di screzi e liti che pare ci siano state tra i due attori, i quali saranno entrambi protagonisti del remake italiano di Sandokan, l 'attesissima serie televisiva da Lux vide, che andrà in onda nel corso della prossima stagione televisiva.

La verità sul rapporto tra Can Yaman e Argentero

Nel dettaglio, durante l'estate si sono rincorse voci legate a possibili screzi e liti nate tra Luca Argentero e Can Yaman.

Addirittura si era vociferato che i due si fossero incontrati questa estate a Gallipoli, all'interno dello stesso locale, senza scambiarsi un saluto.

Indiscrezioni che, i due diretti interessati, non hanno mai confermato o smentito: durante l'estate hanno cercato di tenersi lontano dal Gossip e di evitare di rilasciare così dichiarazioni su questa presunta inimicizia.

L'8 settembre , però, i due attori del momento hanno rotto il silenzio e a modo loro hanno "smentito" queste voci di lite pubblicando uno scatto che spazza via ogni dubbio.

I nuovi impegni tv di Argentero, Bova e Yaman

Luca Argentero ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto in cui appariva in compagnia di Can Yaman (con tanto di pacca sulla spalla) e Raoul Bova.

Trattasi dei tre nuovi volti di punta delle fiction targate Lux Vide.

Argentero, infatti, è tornato sul set per le nuove puntate di Doc Nelle tue mani 2, la cui messa in onda è prevista nel corso dei primi mesi del 2022.

Can Yaman, invece, sarà impegnato sul set da fine settembre per le riprese della fiction Viola come il mare, destinato alla prima serata di Canale 5.

Raoul Bova, dopo il successo di Buongiorno mamma, approderà nel cast di Don Matteo 13, dove prenderà il posto dello storico prete interpretato da Terence Hill (che ha deciso di sua spontanea volontà di lasciare il cast della fiction).

Sandokan, nel 2022 le riprese della serie con Can Yaman

Luca Argentero e Can Yaman, inoltre, saranno protagonisti anche del remake di Sandokan: le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 e la fiction sarà in onda nel corso della prossima stagione televisiva.

Insomma uno scatto chiaro, col quale i due attori hanno sottolineato il fatto che i rapporti non sono affatto in crisi e in questo modo si preparano al meglio ad affrontare anche il set di Sandokan.

Intanto, però, resta da sciogliere il giallo legato alla love story tra Can e Diletta Leotta: i due da più di un mese non si mostrano più assieme anche se, sui social, continuano a tacere e a far finta che non sia successo nulla.