Can Yaman torna al centro dell'attenzione mediatica. In queste ore, il divo turco, è stato protagonista al Festival del Cinema di Venezia, dove ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento come "personaggio rivelazione dell'anno". Un traguardo importante per Can che, in questi ultimi mesi, è stato al centro del Gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, la quale però sembrerebbe esser giunta al capolinea. E, proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, non sono passati inosservati gli sguardi complici tra Can e la bellissima Moran Atias.

L'addio tra Can e Diletta Leotta: lei assente anche a Venezia

Nel dettaglio, l'arrivo di Can Yaman in Laguna non è passato affatto inosservato: l'attore turco, infatti, aveva tutta l'attenzione puntata addosso in primis perché tutti erano curiosi di scoprire se ci fosse stata Diletta Leotta oppure no al suo fianco.

Ebbene, il divo turco che ha fatto perdere la testa a milioni di spettatrici italiane, era da solo: al suo fianco non era presente la conduttrice sportiva e ormai da più di un mese, i due hanno fatto perdere le loro tracce.

Can e Diletta hanno trascorso tutto il mese di agosto da "separati": ognuno in vacanza per conto suo, con i rispettivi amici. Nessuna foto di coppia ne tantomeno nuovi avvistamenti in giro per l'Italia.

Sguardi complici tra Can Yaman e Moran Atias

Can si è goduto la sua estate viaggiando tra le bellezze della nostra penisola, ma senza avere al suo fianco la bella Diletta, con la quale fino a pochi mesi prima si parlava addirittura di matrimonio in arrivo.

La love story tra i due, quindi, sarebbe definitivamente finita così come sostiene anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale si dice sicuro del fatto che i due si siano detti addio.

E, proprio a Venezia, non è passata inosservata l'alchimia tra Can Yaman e la bellissima Moran Atias. I sorrisi e gli sguardi complici tra i due hanno attirato l'attenzione dei tantissimi fotografi che si trovavano lì in quel momento.

Sembrava quasi che l'attore turco parlasse con gli occhi alla bella attrice israeliana, la quale a sua volta ricambiava i sorrisi.

Il ritorno di Can Yaman sul set

E così, il gossip è subito esploso e in moltissimi si chiedono se ci sia davvero del tenero tra Can e Moran: tra i due nascerà qualcosa dopo questo incontro a Venezia 78?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Can continua ad essere impegnatissimo: a breve, infatti, cominceranno le riprese della fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5.

Un nuovo progetto molto atteso, che vedrà Yaman recitare al fianco dell'attrice Francesca Chillemi, con la quale aveva già lavorato in Che Dio ci aiuti.