Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, la soap turca che ha appassionato il pubblico estivo di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove trame rivelano che ci sarà spazio per una situazione di forte crisi che riguarderà la coppia composta da Cesur e Suhan, i quali si ritroveranno sempre più ai ferri corti. La donna, poi, scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio e, a quel punto, deciderà di ingannare l'ignaro Cesur.

Suhan e Cesur divorziano: anticipazioni Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che la situazione precipiterà nel momento in cui Cesur punterà il dito contro Tahsin ritenendolo responsabile della morte di sua mamma, mentre Suhan difenderà con le unghie e con i denti suo padre.

Il clima tra i due coniugi si rivelerà invivibile al punto che Suhan prenderà in considerazione l'idea di chiedere ufficialmente il divorzio.

Nel giro di poco tempo, la donna porterà avanti la sua scelta e dopo vari tentennamenti, lo stesso Cesur sarà costretto a concedere il divorzio a sua moglie, mettendo la parole fine al loro matrimonio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera di Canale 5, rivelano che poco tempo dopo Suhan scoprirà di essere incinta del suo primo figlio.

Suhan scopre di essere in dolce attesa

Un duro colpo per la donna che ne parlerà subito con la sua amica Sirin: quest'ultima le consiglia di dirlo a Cesur e di provare così a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, ma Suhan non seguirà il suo consiglio.

Le trame delle nuove puntate di Brave & Beautiful rivelano che nel momento in cui Cesur riuscirà a strappare la dirigenza dell'azienda a Tahsin con un ricatto, Suhan si scaglierà duramente contro l'ex marito, fino ad essere colpita da un malore.

Immediata la corsa in ospedale, dove la donna confesserà a suo fratello di essere incinta ma non vuole che Cesur sia messo al corrente dei fatti.

Korhan, quindi, proverà in tutti i modi a far riappacificare la coppia ma i suoi tentativi saranno inutili. Suhan, nel frattempo, comunicherà al fratello che ha scelto di non tenere questo bambino: vuole abortire e prenderà così appuntamento in una clinica privata per portare avanti l'operazione.

Cesur ingannato da Suhan: anticipazioni Brave & Beautiful

Un duro colpo per Korhan che, a quel punto, deciderà di informare anche Cesur su ciò che sta accadendo. Immediata la reazione dell'uomo che correrà subito in clinica per evitare il peggio.

Le trame turche della soap rivelano che in quel momento, Suhan ingannerà il suo ex marito, facendogli credere che ormai è troppo tardi perché ha già abortito.

In realtà, questa non è la verità dei fatti, dato che la donna all'ultimo momento ha avuto un ripensamento ed ha scelto di tenere questo bambino.

Cesur, quindi, verrà ingannato dalla sua ex moglie e l'uomo le dirà subito che non potrà mai perdonarla per aver preso la decisione di abortire e di fare del male al loro bambino.