Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito a Roma per proseguire la sua carriera in Italia. Negli ultimi giorni, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è andato a Venezia in occasione del Festival del cinema e ha ricevuto un premio. L'attore di Istanbul, nelle varie interviste, rilasciate per la stampa ai giornalisti presenti in laguna, ha parlato del suo rapporto con i fan che lo seguono dappertutto, al punto da definirli "conviventi".

Can Yaman assediato dai fan ovunque vada

Can Yaman è molto amato nel nostro paese e, anche prima di vivere di fronte al Colosseo, quando ancora abitava in Turchia, ogni volta che arrivava in Italia, numerose fan lo accerchiavano per un selfie o un autografo.

Nel corso del tempo, la celebrità turca ha subito assedi da parte delle signore che lo seguono dappertutto e, nel corso di un'intervista, rilasciata per una giornalista di un canale Mediaset, Can ha parlato del suo rapporto con chi lo ama.

Can Yaman definisce 'conviventi' le sue fan

L'inviata di Studio Aperto ha chiesto a Can Yaman: ''Che effetto fa essere sempre inseguito?''. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha prontamente risposto alla domanda della giornalista, ironizzando sul rapporto che lo lega alle sue fan. A tal proposito, il futuro Sandokan ha affermato: ''Ormai da tre anni, quattro anni viviamo tutti insieme, siamo conviventi. Ovunque io vado sono lì con me, quindi non mi fanno mai sentire solo''.

Yaman ha inoltre rivelato che, proprio grazie all'affetto della gente che lo segue con passione si sente sempre a casa e ha ricordato le numerosi attenzioni che hanno le sue fan per lui.

Can Yaman impegnato a livello professionale, mistero sulla vita sentimentale

Can Yaman ha inoltre parlato del suo soggiorno a Venezia e ha rivelato che era la prima volta che si recava in laguna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore di Istanbul, a proposito del suo viaggio, ha dichiarato: ''È la prima volta che sono qui a Venezia, una città magica che mi ha stregato''. L'attore turco si sta concentrando sulla sua carriera, accantonando le vicende sentimentali con Diletta Leotta, che hanno tenuto banco per i primi mesi dell'anno. Durante il Festival del cinema, Can ha ricevuto un premio e, accanto a lui non c'era la presentatrice sportiva di Dazn, su cui non ha mai smentito i gossip circolati sulla presunta rottura del fidanzamento.

Fra i prossimi impegni di Yaman sono previste le riprese di Viola come il mare e il remake della serie televisiva degli anni '70 Sandokan. Non resta pertanto che attendere ulteriori novità sulla vita di Can Yaman, per scoprire quali saranno i prossimi impegni dell'attore turco.