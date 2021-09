Pioggia di critiche per Can Yaman. L’attore trentunenne nato a Istanbul è stato criticato dai media per la sua presenza alla 78esima edizione della Mostra internazionale cinematografica, presentata dall’attrice Serena Rossi. Il festival cinematografico si è concluso con la vittoria di Happening, una pellicola francese dedicata al tema dell’aborto, diretta da Audrey Diwan. Come ogni anno, molte celebrità del mondo dello spettacolo e dei social si presentano all’appuntamento settimanale del festival veneziano. Tra gli ospiti più attesi dai fan, anche il "Re delle soap turche" che, peraltro, dovrebbe essere una delle prime vittime della nuova edizione di Scherzi a parte.

Can Yaman riceve una pioggia di critiche, a Venezia per ritirare un riconoscimento Tv

Can Yaman ha preso parte al prestigioso Festival del Cinema di Venezia 2021. Il protagonista delle celebri soap turche Bitter Sweet, Daydreamer e Mr. Wrong, ha deliziato gli occhi dei presenti sfoggiando un look total black giacca, pantalone e camicia elegante su mocassino senza calze, e barba folta e incolta. Nonostante l’outfit impeccabile e i suoi impegni lavorativi, l’attore turco ha ricevuto una pioggia di critiche da parte dei media. A scagliarsi per primo contro il futuro Sandokan è stato il Corriere della Sera, che in un articolo gli ha dato un secco 4. Quali sono le vere ragioni di questo voto?

Sfogliando le pagelle dei protagonisti di Venezia pubblicate dal quotidiano, si legge che si poteva fare a meno della presenza di Can Yaman alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, visto che lui si trovava là non per ritirare un Leone D’Oro, ma per ritirare un riconoscimento nell’ambito del Filming Italy Best Movie Award.

Si tratta di un premio che viene assegnato annualmente ai titoli e alle serie televisive, sia italiane che internazionali, e anche ai migliori talent dell’ultima stagione cinematografica. Lo stesso quotidiano ha continuato a punzecchiare e a mandare frecciatine al Re Mida degli ascolti Tv Mediaset: ‘Ha gigioneggiato ai photocall e sul red carpet, dove quest’anno è successo di tutto e di più’.

Il divo turco di Daydreamer definito come Robinson Crusoe

Un altro inviato del Corriere della Sera ha voluto dire la propria sulla presenza di Can Yaman al prestigioso evento veneziano. Ha espresso dubbi sulla scelta di look per il red carpet domenicale: ‘Forse il divo turco ha scelto questo look per far capire che il rapporto con Diletta Leotta sia veramente naufragato e che si senta come Robinson Crusoe’.

Ha continuato dicendo che quando il 31enne turco è apparso al Lido con la barba e la chioma così folta e apparentemente incolta, ha dato l’immagine di un naufrago.

Can Yaman probabile vittima di Scherzi a parte

In attesa di scoprire se il divo turco risponderà a queste pesanti critiche riguardanti la sua presenza al festival cinematografico internazionale di Venezia, pare che Can Yaman sarà una delle vittime di Enrico Papi per la nuova edizione di Scherzi a parte. A confermare questa notizia è stato Diego Spiego sul suo profilo ufficiale Instagram. Scendendo nei minimi particolari, l’influencer ha pubblicato nelle sue storie un post dove ha spifferato che Enrico Papi starebbe mettendo in scena uno scherzo per l'attore turco.

‘Ne vedremo delle belle’, ha esclamato l’attore di monologhi e poesie. Per sapere quale scherzo ha organizzato Enrico Papi per la star turca, bisognerà aspettare la messa in onda della nuova edizione di Scherzi a parte.