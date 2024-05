L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio afferma che la vita familiare dei nativi del Leone sarà piacevole, invece, quella delle persone Vergine sarà conflittuale. Grazie a Urano, la vita sociale del Sagittario sarà emozionante. Infine, molti nati in Pesci si sentiranno ammirati e coccolati dagli amici. In primo piano, l’astrologia dedicata alla terza settimana di maggio e le previsioni sulla vita familiare e sociale con le pagelle zodiacali.

La settimana 13-19 maggio secondo l'oroscopo sulla famiglia e amicizia: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – I vincoli familiari inizieranno a pesarvi.

Come reazione, sarete tentati di fare meno concessioni del solito nel tentativo di preservare l’armonia della vostra casa. Fate un passo indietro per ritrovare il coraggio. In campo sociale, la vostra mente sarà sveglia e vigile. Molto probabilmente sarete chiamati nelle vesti di giudice e arbitro per risolvere un problema molto tosto. Mostrate a tutti la vostra reputazione di obiettività e fermezza, e le stelle vi applaudiranno. Voto: 7

Toro – Fate molta attenzione alla vostra tendenza a soffocare tutti i sentimenti per non ferire o deludere i vostri cari. Se continuate così, potreste finire per creare grossi problemi nella vostra cerchia familiare. L’Oroscopo consiglia di assumere una buona dose di sfacciataggine: ‘Una vita sprecata è una morte precoce’, disse Goethe.

Per quanto riguarda l’aspetto sociale, la Luna accenderà la vostra immaginazione e curiosità, e vi spingerà ad approfondire il mondo spirituale, mistico. Sfruttate questa occasione per studiare meglio le influenze astrologiche. Voto: 7

Gemelli – Plutone consiglia di non trascurare la casa. Dovreste considerarla come un rifugio dove dimenticare i problemi del mondo esterno.

Fate di tutto per creare un’atmosfera di dolcezza e armonia. Un vecchio amico che abita molto lontano da voi oppure un amico malato può avere bisogno di voi. Andate a trovarlo se potete o, in caso contrario, telefonategli oppure scrivetegli un messaggio. In questo modo, potrete portargli conforto che gli arriverà dritto al cuore.

Voto: 8

Cancro – I vostri figli vi daranno filo da torcere. Non riuscirete a capire i loro comportamenti e i loro desideri. Ma non lasciate che questo vi metta in agitazione. Calma e pazienza vi aiuteranno a risolvere qualsiasi tipo di problema e a tenere sotto controllo le situazioni scomode. Nel campo sociale, per tutta la settimana gli influssi planetari favoriranno amicizie durature e proficue. Sarete in grado di sfruttate la giusta dose di diplomazia per superare riluttanze o resistenze e ottenere ciò che desiderate. Voto: 7

L'atmosfera familiare e sociale secondo le previsioni della terza settimana di maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La vita familiare sarà particolarmente piacevole e armoniosa.

Alcuni nativi del Leone cambieranno il proprio stile di vita grazie a un nuovo acquisto immobiliare o un immobile avuto in eredità. Mercurio in aspetto favorevole favorirà i contatti sociali. Le trattative in corso porteranno senza dubbio un esito che soddisferà tutti. Con la diplomazia riuscirete a risolvere anche i problemi più delicati. Sarà una settimana molto fruttuosa per coloro che sono in contatto con le persone che lavorano nel campo legale o all’estero. Voto: 9

Vergine – In questa settimana potreste trovarvi in conflitto con i vostri cari. Ma la situazione familiare potrebbe migliorare solo se sarete più tolleranti nei confronti del vostro partner e dei figli. Cercate sempre il dialogo.

Le questioni conflittuali ci saranno anche nel campo sociale. Se avete intenzione di intraprendere un’azione legale, chiedete una consulenza specialistica e non fatevi illusioni. Voto: 6,5

Bilancia – Avrete rapporti armoniosi con le persone che amate, vi sforzerete di comprenderle e di assumervi la responsabilità del loro benessere. Questo creerà un’atmosfera rassicurante e allegra, perché chi vi circonda non avrà la sensazione di essere messo in panchina. Scossi da Plutone, sarete piuttosto nervosi in questo periodo. Ricordate di fare attenzione alle parole, alle azioni e ai gesti, altrimenti correrete il rischio di scontrarvi inutilmente con amici e parenti. Voto: 7

Scorpione – Piccoli fastidi nella vita familiare.

Cercate di essere un po’ meno prescrittivi e lasciate che i vostri cari agiscano e pensino come vogliono, proprio come pretendete da voi stessi. I vostri rapporti familiari miglioreranno in pochissimo tempo. Dal punto di vista sociale, molti nativi dello Scorpione saranno più concentrati sui guadagni materiali. Altri, invece, preferiranno dedicarsi al mondo della filosofia, religione, parapsicologia. In questo caso, lo faranno con un’ottima miscela di curiosità e spirito critico. Voto: 7

Previsioni astrologiche sui legami familiari e sociali: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete figli, vi attende un periodo vivace. Vedrete le vostre proli affermare la propria personalità con grande sicurezza.

Nella maggior parte dei casi, tutto andrà bene e sarete orgogliosi di loro e dei loro successi. Ma alcuni nati in Sagittario faranno fatica ad accettare questo atteggiamento di ribellione. La vostra autostima sarà appagata dall’affetto di alcuni amici. Urano nel settore dedicato ai rapporti sociali promette una settimana ricca di emozioni. Attenzione, però, perché la scarsa influenza di questo pianeta potrebbe anche rendervi sensibili a qualche offesa subita. Voto: 7

Capricorno – Per la vostra famiglia, sarà una settimana all’insegna della vivacità e dell’armonia, tutto merito di Nettuno. Urano, però, porterà dei cambiamenti nella vostra vita familiare: per alcuni nati in Capricorno sarà la nascita di un figlio, per altri invece la partenza di una persona molto cara.

Qualsiasi cosa accada, tutto si risolverà per il meglio. In campo sociale, l’oroscopo consiglia di prendere carta e penna e di scrivere, anche solo un breve biglietto, a un amico che non osa chiedere vostre notizie ma le aspetta con impazienza. Non sapete che cosa scrivere? ‘Scrivi quello che ti viene sulle labbra, anche se non hai niente da dire’, disse Cicerone. Voto: 8

Acquario – Se avete figli di qualsiasi età, saranno felici della fiducia che avete nei loro confronti, apprezzeranno tantissimo il fatto che voi rispettate la loro personalità. Inoltre, capiranno che gli atteggiamenti severi e giusti che usate nei loro confronti hanno un grande scopo: aiutarli a crescere e a sviluppare il loro potenziale.

Gli influssi spiacevoli di Nettuno avranno un effetto dirompente nella vostra vita sociale. Quindi, sarebbe meglio evitare di fare passi importanti, di intraprendere un viaggio all’estero o di iniziare un progetto molto rischioso. In caso di gara o esame, dovrete raddoppiare il vostro livello di concentrazione. Voto: 7

Pesci – In famiglia, attenzione alla mancanza di organizzazione se avete dei figli. Se permettete al caos di prendere il sopravvento nel vostro ambiente familiare, dove ognuno segue i propri orari senza tenere conto di quelli degli altri, sarete sopraffatti in pochi secondi. Quindi, il consiglio dell'oroscopo è quello di riunire tutta la famiglia e di stabilire insieme regole di vita e orari ben strutturati. In campo sociale, sarete sotto i riflettori e ne sarete felici. Sarete ammirati, adulati e coccolati dalle persone che vi circondano. La vita vi sembrerà molto bella. Voto: 7,5