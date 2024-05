Secondo l'oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio la vita amorosa dei Pesci sarà molto tranquilla. Intanto Venere promette ai single dell’Ariete di far vivere loro una cotta amorosa, mentre Giove offrirà al Toro il suo pieno sostegno. Nettuno, invece, porterà confusione nella vita sentimentale dei nati in Cancro, che comunque vivrà dei giorni positivi. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche con le pagelle per tutti i segni con voti da 0 a 10.

La situazione amorosa e lavorativa secondo l'oroscopo della settimana 13-19 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se vivete da soli, Venere farà di tutto per farvi vivere una cotta, la quale potrebbe anche trasformarsi in una storia molto importante e duratura. Urano, però, porterà qualche complicazione nella vostra vita matrimoniale. Fareste bene a fare un esame di coscienza, chiedendovi se il vostro atteggiamento abituale nei confronti del vostro partner non ha molto a che fare con la sua aggressività nei vostri confronti. Non siate timidi, è giunto il momento di agire duramente e dovrete impegnarvi per risolvere i problemi di lavoro. Vedrete che la vostra situazione professionale prenderà una piega piacevole.

Voto: 7,5

Toro – L’amore coniugale brillerà alto nel vostro cielo astrologico. Il vostro coniuge raddoppierà la sua attenzione e i suoi gesti teneri nei vostri confronti. Ma non riposatevi sugli allori. Siate molto cauti nelle parole, se volete mantenere l’armonia nella vostra relazione amorosa. Single, una bella settimana in termini d’amore.

Lasciatevi sedurre e non esitate a sfruttare il vostro fascino, che in questo periodo sarà particolarmente efficace. Giove vi sosterrà nel mondo del lavoro, incoraggiandovi a mantenere gli impegni presi, a lavorare sodo, a scrollarvi di dosso la pigrizia o la nonchalance. Saturno, invece, vi proteggerà dalle imprudenze a cui siete abituati nei periodi in cui il morale è molto basso.

Voto: 7,5

Gemelli – Se siete sposati e state attraversando un periodo difficile le stelle di questa settimana vi incoraggeranno a prendere una decisione importante. Per alcuni ci sarà una grande spiegazione da parte di qualcuno forse un po’ dura, ma che aiuterà a fare chiarezza e a rimettersi in carreggiata. Altri, al contrario, sceglieranno di mettere fine alla relazione amorosa, ma ci vorrà un po’ di tempo per lasciarsi inebriare dalla libertà ritrovata. Per molti single del segno ci sarà un incontro importante. In campo lavorativo, riuscirete in tutto ciò che fate. La vostra situazione professionale sarà in forte espansione e potrete accedere a una posizione invidiabile. Voto: 7

Cancro – L’influsso di Nettuno nel settore dell’amore potrebbe complicare la vostra vita di coppia.

Paura del futuro? Domande sulla vostra capacità di vivere in coppia? Sembra che sia arrivato il momento delle domande. Single, con questo aspetto di Venere il vostro fascino sarà decuplicato e le possibilità di incontri saranno numerose. Quindi, tutto sommato, questa settimana vi permetterà di essere molto audaci. In campo lavorativo, coincidenze molto felici vi aiuteranno a recuperare i ritardi invalidanti. Alcuni nativi del Cancro saranno oggetti di una distinzione onoraria, di una promozione lusinghiera. Le vostre competenze si moltiplicheranno e i vostri rapporti con l’estero saranno di primaria importanza o del tutto positivi.

Voto: 8

Le previsioni sull'amore e sul lavoro per la settimana 13-19 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Saturno influenzerà la vostra vita di coppia. Se la vostra relazione coniugale è in crisi da un bel po’, questo non è il momento di insistere, altrimenti si rischia di far saltare tutto. Mantenete la calma, evitate discussioni ripetute e aspettate di prendere una decisione. Saturno non disturberà le coppie soddisfatte della convivenza. I single dovranno aspettare ancora un po’ prima di incontrare il partner dei loro sogni. In campo lavorativo, i rapporti con i vostri colleghi saranno buoni. Dovrete, però, evitare qualsiasi discussione che non sia di carattere strettamente professionale, altrimenti gli scontri saranno inevitabili.

Voto: 6,5

Vergine – Venere favorirà la comunicazione di coppia. Assicuratevi di parlare più spesso con la vostra dolce metà. Raccontate al vostro partner tutti i vostri problemi personali o professionali e discutetene insieme. Riuscirete così a creare un vero clima di fiducia tra voi due. Single, in questo periodo non incontrerete la vostra anima gemella. La vostra traversata del deserto durerà per un bel po’ di tempo. Siate pazienti. Nel frattempo, prendetevi cura della vostra salute e del vostro look. Per colpa di Saturno, la vostra atmosfera lavorativa sarà gradevole, segnata a volte da dicerie o tradimenti, a volte da scontri e conflitti di autorità. Rimanere lucidi e con i piedi per terra sarà il modo migliore per attenuare questi disturbi.

Voto: 6,5

Bilancia – Dal punto di vista amoroso, in questa settimana sarete più ragionevoli del solito. Se siete sposati, trascorrerete dei bei momenti con la persona che amate. E se il vostro cuore è ancora libero, avrete voglia di innamorarvi perdutamente. E questa volta, contrariamente alle vostre abitudini, farete la scelta giusta e riuscirete a conquistare la persona interessata. Se incontrate ostilità sul posto di lavoro, questa volta non sarete troppo sensibili ad essa. Il vostro umore sarà molto alto, poiché la vostra situazione lavorativa sembrerà migliorare sostanzialmente. Voto: 7,5

Scorpione – In questa settimana darete sfogo alla vostra gelosia eccessiva. Le conseguenze potrebbero essere negative, perché si potrebbe erigere un muro di silenzio e di incomprensione capace di minare il rapporto con il vostro partner.

Quindi, dovrete reagire e rimettervi in sesto. Single, potreste lasciarvi attrarre dai vantaggi materiali che una persona può offrire invece di cercare di vedere se tra voi due possa nascere o meno un amore sincero. In campo lavorativo, Marte in buona posizione vi darà coraggio e grinta. Nuovo lavoro, affrontare un problema spinoso, firmare un contratto o una transazione importante, incontrare nuovi collaboratori, raggiungere i massimi livelli, cogliere al volo le iniziative fruttuose: insomma, qualsiasi azione sarà favorita e destinata al successo. Voto: 6,5

La settimana 13-19 maggio secondo l'oroscopo sull’amore e sul lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’influsso di Venere nel settore dell’amore vi promette grandi momenti di complicità, raffinata sensualità, un’uscita memorabile e, per le anime solitarie, un incontro misterioso in un luogo insolito.

Insomma, vivrete tutti una settimana davvero romantica. L'Oroscopo consiglia di approfittare di questa situazione astrologica perché durerà qualche giorno. Per il lavoro, si prospetta una settimana abbastanza difficile da vivere per colpa di alcuni influssi planetari confusi e tormentati. Gli operai dovranno diffidare di un gesto infelice, che potrebbe provocare un infortunio sul lavoro. Chi lavora da casa potrebbe riscontrare diverse sorprese e disagi. Voto: 6,5

Capricorno – Beneficiando di magnifici influssi, i single avranno un forte potere di seduzione e non avranno difficoltà a conquistare la persona desiderata. Alcuni potrebbero essere troppo inclini a vedere solo il lato intimo delle relazioni, inducendo i partner a essere percepito quasi come oggetti.

Priorità alla stabilità coniugale. Darete il meglio di voi stessi per rafforzare la relazione d’amore e dimostrerete alla persona amata quanto siete attaccati a lei. Settimana abbastanza faticosa per coloro che hanno un lavoro. Ma presto vedrete una schiarita e, con il sostegno di Marte, riuscirete ad affrontare qualsiasi cosa con grinta e tanta energia. Voto: 7,5

Acquario – Se vivete in coppia, approfittate di questa settimana propizia per dare uno sguardo nuovo al vostro partner. Anche se regna la routine, ora avrete la capacità di capire quanto siano importanti i piccoli momenti della vita quotidiana, momenti di tenerezza e di condivisione. Single, sotto l’influenza di Mercurio, l’amore sarà per voi più spirituale che carnale.

Tenderete a sublimarlo in qualche modo e vi piacerà questo scambio di idee, parole d’amore, lettere tenere. Nel lavoro, sarete un po’ aggressivi ma allo stesso tempo sentirete il bisogno di agire con tatto e fermezza, di usare sia la carota che il bastone. Voto: 7

Pesci – Plutone influenzerà i vostri amori e poiché non formerà alcun aspetto degno di nota con gli altri pianeti, la vostra vita di coppia vivrà una fase molto tranquilla. Se vivete da soli, abbiate pazienza: presto avrete diritto al sostegno delle stelle e allora la vostra solitudine finirà. Il raggiungimento delle vostre ambizioni professionali sarà il vostro unico obiettivo. Darete il meglio di voi stessi, sfrutterete pienamente i vostri talenti e non permetterete alle persone invidiose di distruggere i vostri sogni. Attenzione, però, ai conflitti di autorità che potreste avere con i vostri superiori. Voto: 8