Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via del loro fidanzamento. Nella giornata di sabato 25 settembre, la presentatrice sportiva di Dazn ha parlato per la prima volta della fine della storia d'amore con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, durante un'intervista a Verissimo. Alessandro Rosica ha commentato le parole di Diletta, che ha risposto alle domande di Silvia Toffanin e l'esperto di pettegolezzi sui vip ha rivelato di apprezzare di più Can che non ha commentato le sue vicende sentimentali.

Inoltre, Alessandro ha anche informato i suoi follower che Yaman si starebbe già divertendo in questo momento.

Can Yaman non commenta la fine della relazione con Diletta Leotta

Diletta Leotta ha raccontato la storia d'amore che ha vissuto con Can Yaman ed ha raccontato di avere avuto un colpo di fulmine per l'attore di Istanbul, lasciandosi travolgere da una forte passione. Al contrario, Can non ha replicato alle parole della sua ex fidanzata e, nel corso dei mesi di relazione con la showgirl, ha sempre mantenuto riserbo riguardo la sua vita privata. Anche in occasione delle indiscrezioni sulla rottura con Diletta, Yaman non ha commentato la vicenda e, a tal proposito, Rosica ha espresso la sua opinione, apprezzando il silenzio dell'attore turco.

Rosica apprezza il silenzio di Can Yaman e non le parole di Diletta Leotta

Alessandro Rosica ha inserito nelle sue storie Instagram alcune dichiarazioni che Diletta Leotta ha fatto nell'ultima puntata di Verissimo, dove, di fronte a Silvia Toffanin, ha parlato di un amore vero e non costruito a tavolino come ha sostenuto qualcuno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fra i detrattori della coppia, infatti, c'è stato proprio Rosica, che è stato anche il primo ad annunciare la rottura fra Can e Diletta. Alessandro, in merito alla relazione fra il futuro Sandokan e la presentatrice sportiva di Dazn ha scritto: ''Avete mangiato a sbafo. Ora basta con sta farsa''.

Can Yaman avrebbe voltato pagina dopo Diletta Leotta

Rosica ha anche fornito un dettaglio interessante sull'attore di Istanbul, infatti, l'esperto di gossip ha dichiarato: ''Can si sta già divertendo''. Alessandro non ha aggiunto ulteriori indicazioni riguardo questa affermazione, lasciando intendere che Yaman abbia ormai voltato pagina dopo la fine della relazione con Diletta Leotta. Al momento, non sono ancora trapelate notizie ufficiali sulla vita privata del protagonista di DayDreamer che, sembrerebbe solo essere concentrato sulla sua carriera. Non resta che attendere news o indiscrezioni, per scoprire qualcosa in più sulla vita sentimentale di Can Yaman.