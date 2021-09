Diletta Leotta sabato 25 settembre è stata ospite della trasmissione Verissimo. Nel programma condotto da Silvia Toffanin, la presentatrice Dazn ha parlato anche del suo rapporto con Can Yaman. La relazione d'amore con l'attore turco è iniziata ad inizio 2021 e ora, nonostante la bella catanese abbia evidenziato di provare ancora dei sentimenti nei confronti dell'uomo, ha anche ammesso che i due sono lontani. Dopo le vacanze in Turchia di questa estate, Diletta e Yaman non sono più apparsi insieme e si è passati dai rumors riguardanti le possibili nozze ad indiscrezioni sempre più vibranti sulla loro separazione.

Diletta: 'Dividere la persona dal personaggio era un po' difficile'

"Non parlo mai d'amore. Mi sento sempre più forte a parlare del mio lavoro". Queste le parole di Diletta Leotta, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri, sabato 25 settembre 2021. "È stata una storia bellissima, un sogno, una favola", ha dichiarato la catanese aggiungendo che la storia con l'attore turco è nata per via di un colpo di fulmine. "Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono innamorati e hanno cercato di vivere questa passione enorme", ha successivamente affermato la presentatrice di Dazn sottolineando che, entrambi, sono molto passionali. Se da un lato, la siciliana ha rivelato che le piace condividere sui suoi account ufficiali social i bei momenti passati, dall'altra parte vi è la vita reale.

Proprio questo lato è molto complicato, secondo Leotta, in quanto è complesso ritagliarsi l'intimità di cui una coppia avrebbe bisogno. "Dividere la persona dal personaggio alle volte era un po' difficile", ha dichiarato Diletta.

Leotta: 'Io penso di essere innamorata'

Diletta Leotta, visibilmente commossa, ha risposto alle domande di Silvia Toffanin sul rapporto con Can Yaman.

Alla catanese non sono piaciute le chiacchiere secondo cui la loro relazione era finta. Secondo la presentatrice Dazn "l'amore capita e le persone non possono decidere quando innamorarsi". La conduttrice della trasmissione targata Mediaset ha quindi domandato in maniera diretta se Diletta si definisce ancora innamorata di Can Yaman.

"Io penso di essere innamorata e penso anche che quando sei innamorata un po' perdi lucidità, perdi sicurezza, perdi la testa, perdi il controllo ed erano cose che a me non erano mai capitate". Con queste parole Diletta ha risposto a Toffanin che, in seguito ha chiesto se la relazione d'amore con l'attore turco sia volta al termine. La catanese ha replicato affermando che non è un momento semplice per loro, ma la vita è imprevedibile. Leotta si auspica che si riesca a trovare un equilibrio nella quotidianità. La catanese ha poi svelato che la proposta di matrimonio era realmente arrivata, dopo circa un mese che i due si frequentavano.