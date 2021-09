Un posto al sole prosegue l'appuntamento su Rai 3 con nuove e appassionanti puntate che vedono protagonisti gli abitanti di Palazzo Palladini. Secondo le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 27 settembre al 1° ottobre, le indagini di Niko si estenderanno anche a Pasquale dopo le dichiarazioni di Manlio e l'avvocato interrogherà approfonditamente il militare.

Nel frattempo, Franco e suo cognato troveranno un video che consegneranno alla polizia e potrebbe alleggerire molto la posizione di Renato. Ci sarà ampio spazio anche per Serena e Filippo che arriveranno a un confronto molto duro sul loro matrimonio, mentre per Marina sarà sempre più difficile stare accanto a Fabrizio, sempre più intrattabile.

Infine, Guido continuerà ad essere geloso di Alberto.

Pasquale interrogato da Niko: anticipazioni settimanali Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 27 settembre al 1° ottobre raccontano che il lavoro di Niko per arrivare all'aggressore di Susanna proseguirà. L'avvocato Poggi sarà sempre più convinto della colpevolezza di Mauro e farà di tutto per spingere la polizia in questa direzione, ma presto le cose potrebbero cambiare. Manlio, infatti, telefonerà insistentemente a Giulia perché si dirà convinto di sapere chi ha aggredito sua figlia e Niko non vorrà tralasciare nemmeno questa pista. Il figlio di Renato metterà sotto torchio Pasquale, costringendolo a farsi raccontare tutto quello che è accaduto tra lui e Susanna.

Più tardi, Franco e suo cognato riusciranno a procurarsi un video delle telecamere di sorveglianza nei pressi dello studio e lo consegneranno alla polizia, alleggerendo di molto la posizione di Renato.

Anticipazioni di Un Posto al sole: Serena ferita dalle parole di Filippo

Le trame di Un Posto al sole dal 27 settembre al 1° ottobre rivelano che sarà dato ampio spazio alla situazione tra Serena e Filippo, sempre più in difficoltà dopo l'amnesia dell'uomo.

La madre di Irene, dopo aver letto i messaggi di Viviana non riuscirà a fare finta di niente e proverà a farsi raccontare da suo marito cosa c'è tra lui e la skipper. Sartori, tuttavia, non ammetterà il rapporto speciale con Viviana e accuserà Serena per l'eccessiva gelosia nei suoi confronti. La donna, a quel punto, proverà a parare a cuore aperto a suo marito, spiegando cosa prova per lui, consapevole del fatto che non può pretendere che tutto torni magicamente come una volta.

Serena, inoltre, farà presente a Filippo che per amore accetterebbe anche che lui andasse via, ma lui ammetterà che resterà soltanto per non deludere le aspettativa di Irene. Le parole di Sartori feriranno molto Serena che andrà nuovamente a piangere da Marina e quest'ultima spronerà l'amica a reagire e a combattere per ricostruire il suo matrimonio.

A casa Del Bue, invece, continueranno i battibecchi tra Mariella e Guido a causa della gelosia del vigile che si lascerà andare a delle considerazioni spiacevoli sull'avvocato. Intanto, Palladini sembrerà vicino alla conclusione della trattativa con l'assicurazione e il suo lavoro potrebbe essere un successo.

Infine, per Marina e Fabrizio la situazione sembrerà precipitare:per la donna stare accanto all'imprenditore sarà sempre più difficile a causa delle sue reazioni piene di rabbia dovute all'alcool.