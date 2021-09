I colpi di scena non mancano mai nello studio di Uomini e donne e, nel corso dell'ultima puntata, c'è stato uno scontro particolarmente acceso tra Tina Cipollari e un nuovo cavaliere. Trattasi di Filiberto, arrivato in studio per conoscere la dama Isabella Ricci. Nel corso della presentazione, Filiberto non ha gradito le continue ingerenze da parte di Tina al punto da perdere le staffe e lasciarsi andare ad un durissimo sfogo nei confronti dell'opinionista che non è rimasta in silenzio ed è passata subito all'attacco.

Nervi tesi a Uomini e donne tra Tina e il cavaliere Filiberto

Nel dettaglio, il cavaliere Filiberto ha partecipato a Uomini e donne per conoscere meglio la dama Isabella ma nel momento in cui Tina si è intromessa per fare i suoi primi commenti, ecco che l'uomo ha sbotatto.

"Non mi tratti da cre... Stai al tuo posto", ha prontamente sbottato Filiberto nel momento in cui Tina lo "rimproverava" perché si stava dilungando un po' troppo nel raccontare particolari e dettagli della sua vita.

"A chi interessa la tua vita, scrivi un libro se vuoi raccontarla", ha proseguito ancora il cavaliere puntando il dito contro la celebre opinionista del dating show dei sentimenti di Canale 5.

"A te sicuro non interessa, la tua vita è scialba", ha ribattuto ancora Filiberto contro Tina, dando vita allo scontro.

'Gran fallito', sbotta Tina Cipollari nei confronti di Filiberto

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, non si è più trattenuta e da quel momento in poi ha cominciato ad inveire duramente nei confronti del nuovo arrivato, dando vita ad una catfight che non è passata affatto inosservata neppure sui social.

"Ma chi sei tu che giudichi la mia vita! Tu sei un gran fallito, a 80 anni ancora a cercare una donna", ha sbottato duramente Tina che ha mandato anche a quel paese il cavaliere presente in studio.

Anche questa volta, quindi, l'opinionista del programma di Maria De Filippi non le ha mandate a dire al cavaliere che ha provato a "sminuirla" e ad attaccarla in quello che ormai è il suo "regno".

FILIBERTO CONTRO TINA AIUTO STO LETTERALMENTE A TERRA #uominiedonne pic.twitter.com/sbgwCqmam4 — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 15, 2021

Gemma attacca Isabella: scontro tra dame a Uomini e donne

Ma quello tra Tina e Filiberto non è stato l'unico scontro social avvenuto in questi giorni a Uomini e donne. Occhi puntati anche sul rapporto tra Gemma Galgani e Isabella Ricci.

La dama torinese non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua "nemica" complice il fatto che questa estate è sbarcata sui social.

Gemma ha ricordato che, fino a qualche mese fa, Isabella diceva di non aver bisogno dei social ma alla fine questa estate ha "ceduto" e così, non ha fatto a meno di sottolineare l'accaduto e anche l'incoerenza della nuova dama, che si è difesa dalle accuse della Galgani.