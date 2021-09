Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita, in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5. Le anticipazioni spagnole riguardanti le nuove puntate che andranno in onda prossimamente in tv rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali lasceranno a dir poco sconvolta Camino, la quale affronterà la morte di suo marito. Per Velasco, invece, arriverà il momento della resa dei conti finale e l'avvocato uscirà definitivamente di scena dal cast della soap.

Camino teme di suicidarsi: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Camino resterà a dir poco sconvolta e amareggiata dalla notizia del suicidio di suo marito Ildefonso, il quale sceglierà di togliersi la vita definitivamente.

Un durissimo colpo per Camino, che si ritroverà a dover affrontare uno dei periodi più bui della sua vita, al punto da pensare che questo possa essere anche il suo destino.

Camino, infatti, inizierà ad ipotizzare che anche lei possa compiere un gesto estremo come il suicidio, dato che come suo marito ha delle caratteristiche che non vengono accettate dalla società.

Insomma un momento di grande sconforto per Camino, la quale si ritroverà ad essere sempre più ai ferri corti anche con sua mamma Felicia.

Camino e il suo odio contro la mamma Felicia

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita, infatti, rivelano che dopo essere rimasta vedova, Camino sbotterà duramente nei confronti della donna, al punto da rinfacciarle tutto il suo odio.

Camino non riuscirà a perdonare mamma Felicia per averla allontanata per sempre dal suo grande amore, Maite, e per averla costretta a sposare un uomo di cui non era realmente innamorata.

Lo scontro tra le due donne sarà teso e questa volta Felicia non potrà fare a meno di trattenere le lacrime per le parole di odio che le verranno dette da sua figlia.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena definitiva del perfido avvocato Velasco.

Velasco esce di scena dalla soap: anticipazioni spagnole Una Vita

L'avvocato, dopo aver commissionato la morte di Felipe, dimostrerà di essere crudele e spietato più del dovuto.

Ben presto, però, tutta questa cattiveria gli si ritorcerà contro, perché Genoveva deciderà di dichiarargli guerra e da quel momento in poi, Velasco avrà "vita breve".

Le trame spagnole della soap rivelano che si assisterà alla sua uscita di scena definitiva dal cast della soap iberica: la sua esperienza ad Acacias si concluderà in maniera a dir poco drammatica.