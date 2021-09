Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito in Italia per continuare la sua carriera lavorativa nel nostro paese. Nei giorni scorsi, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è andato a Fregene, per scattare le foto per la campagna promozionale del suo profumo. Durante una pausa, Can è stato paparazzato mentre belle ragazze si prendevano cura di lui, massaggiandolo, ma l'attore turco, archiviata la relazione con Diletta Leotta, sembrerebbe concentrato solo sul suo lavoro.

Can Yaman paparazzato in spiaggia, mentre belle ragazze lo massaggiano

Can Yaman, oltre alla carriera di attore, ha avviato un'attività imprenditoriale, iniziando a commerciare il suo profumo. Nei giorni scorsi, l'attore di Istanbul si è recato al mare in uno stabilimento balneare, per fare le fotografie per la campagna promozionale della sua fragranza. Durante una pausa dagli scatti, Can è stato paparazzato mentre si allenava e mentre delle belle ragazze lo massaggiavano. Nonostante il momento di relax, Yaman non si è intrattenuto in spiaggia perché, terminato il lavoro, è tornato a Roma per iniziare le riprese di Viola come il mare.

Can Yaman e la campagna promozionale del suo profumo

Oltre ad avere scattato fotografie per promuovere il suo profumo, anche sui social è iniziata una campagna pubblicitaria per pubblicizzare la fragranza di Can Yaman.

Infatti, nella giornata di martedì 28 settembre, sull'account ufficiale del prodotto è stata pubblicata una fotografia del flacone del profumo, con le informazioni necessarie per effettuare l'ordine e la didascalia: ''Non puoi scegliere chi amare. Ma puoi farti amare qui e ora''.

Can Yaman lontano da Diletta Leotta si concentra sul lavoro

Nei giorni scorsi, Diletta Leotta è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ed ha rilasciato dichiarazioni in merito alla rottura con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. Dopo la fine del fidanzamento con la presentatrice sportiva di Dazn, sembrerebbe che Can Yaman non abbia tempo per le vicende sentimentali e, infatti, l'attore non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla fine della sua storia d'amore con Diletta.

L'attore di Istanbul, infatti, è impegnato oltre che con la sua attività imprenditoriale, anche con le riprese di Viola come il mare, iniziate lunedì 27 settembre. Per interpretare il ruolo di protagonista, Yaman si sta impegnando con lezioni di dizione perché, nella nuova fiction, reciterà in italiano. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Can Yaman troverà un nuovo amore dopo Diletta Leotta.