Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che narra gli amori e le passioni di un gruppo di persone residenti in un immaginario hotel della Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 3 al 9 ottobre 2021, tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate su Werner che scoprirà la truffa di Ariane ed Erik, sulla decisione di Rosalie di lasciare la politica, sui problemi di Maja con suo padre, sulla gelosia di Florian e sulla volontà di Christoph di chiederà la mano di Selina.

Lucy viene licenziata

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Maja riuscirà a scattare una foto di nascosto ad Ariane ed Erik come prova della loro relazione. Più tardi, la invierà a Werner che annullerà immediatamente la firma del contratto con la Alberg Bau. Michael si renderà conto di non poter perdere Rosalie e si riconcilierà con lei, per poi scoprire che la compagna ha deciso di ritirarsi dalla carriera politica. Florian capirà di aver ferito Maja, decidendo comunque di rimanere soltanto un suo amico. Dopo essere stata licenziata, Lucy riceverà un'importante proposta di lavoro che spingerà Werner a ritirare il suo licenziamento. Troppo ferita dal comportamento di Christoph, Selina rifiuterà un suo invito, senza sapere che il compagno voleva chiederle di sposarlo.

Dopo essere rimasta delusa dalla superficialità di Cornelius, Maja deciderà di rivelare a Florian tutta la verità su suo padre per poi cambiare idea per mancanza di coraggio.

Andrè litiga con Leentje

Nel tentativo di giustificare la foto in cui è ritratto insieme ad Ariane, Erik mentirà dicendo che quello è un altro trucco inventato dalla Kalenberg per danneggiarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo l'ennesima discussione, Vanessa deciderà di riavvicinarsi a Max, per poi scoprire che il giovane è sempre più vicino a Shirin. Cornelius si scuserà con Maja, per poi abbracciarla. Florian assisterà alla scena e si convincerà che i due hanno una relazione. Sconvolto, il giovane chiederà spiegazioni a Maja che sarà costretta ad ammettere la relazione col padre a causa dell'arrivo inaspettato di Erik.

Rosalie informerà Ariane di voler ritirare la sua candidatura dalla campagna elettorale, facendola arrabbiare. Nel tentativo di riavvicinarsi a Selina, Christoph deciderà di aiutarla nelle scuderie, finendo per perdere l'anello di fidanzamento. Andrè dirà a Leentje di ascoltare i suoi consigli se vuole vincere il concorso la frusta d'oro. L'ammonimento dello chef finirà per far nascere un acceso confronto fra i due che porterà Andrè a decidere di accompagnare Michael ad un congresso in Italia.