Can Yaman continua a essere uno dei personaggi più amati e seguiti del momento, soprattutto dal pubblico social. In questi giorni è stata confermata la fine della relazione tra l'attore turco e la conduttrice Diletta Leotta: è stata proprio lei a ufficializzare a Verissimo la notizia mentre Can in queste ore ha preferito continuare a perseguire la strada del silenzio assoluto. L'attore, infatti, preferisce concentrarsi su sport e lavoro mandando in tilt i fan con i video dei suoi allenamenti.

L'addio definitivo tra Diletta Leotta e Can Yaman: tra i due è finita

Nel dettaglio, Can Yaman sembra aver dimenticato Diletta Leotta, o quanto meno sta provando a mettere una pietra sopra a quello che c'è stato.

La conduttrice sportiva intervistata sabato pomeriggio da Silvia Toffanin ha confermato che da un po' di settimane lei e il divo turco delle soap Mediaset hanno intrapreso due strade differenti.

La relazione tra Can e Diletta, quindi, è giunta ufficialmente al capolinea e ha spiegato che forse hanno corso un po' troppo. Tuttavia, nel corso della lunga chiacchierata nel salotto del weekend di Canale 5, Diletta non ha nascosto la sua amarezza, lasciando quasi intendere di essere ancora innamorata dell'attore protagonista di DayDreamer e Mr Wrong.

L'attore turco dimentica Diletta e si concentra su lavoro e attività fisica

Situazione diversa, invece, per Can Yaman: il divo turco non ha proferito parola sulla fine di questa relazione che ha tenuto banco per tutta l'estate sia sui social che sui giornali di Gossip.

Can sembra voler voltare pagina definitivamente, al punto da ignorare le ultime dichiarazioni della conduttrice sportiva e andando avanti per la sua strada.

In queste ore, l'attore ha mandato nuovamente "in crisi" i tantissimi fan che lo seguono su Instagram, postando i video del suo allenamento, fatto rigorosamente in casa.

L'allenamento di Can Yaman manda in tilt i fan social

L'attore turco, col suo fisico super-scolpito, ha mostrato in una serie di filmati su come continua ad allenarsi in vista dei nuovi impegni professionali che lo attendono. In questi giorni, infatti, sono cominciate le riprese della fiction "Viola come il mare" che lo vedrà protagonista su Canale 5 al fianco di Francesca Chillemi.

Dopo il primo ciak a Roma, a partire dal mese di ottobre le riprese della serie televisiva si sposteranno in Sicilia.

"Un Dio turco italiano", commentano i fan dell'attore sui social dopo averlo visto impegnato col suo duro allenamento sportivo. "Instancabile", scrive invece un altro utente social mentre la maggior parte dei seguaci di Can hanno commentato con dei cuori rosso passione e "faccine innamorate".