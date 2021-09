Molti colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate della soap turca Brave and Beautiful. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che il destino di Sühan non giocherà a suo favore. Appena avrà ottenuto il divorzio dal marito Cesur, la donna apprenderà di essere incinta e vorrà addirittura abortire in quanto non saprà come affrontare l'imprevisto. Inizialmente la donna si confiderà con l'amica Şirin che cercherà di convincerla a far pace con il marito. La donna ascolterà le parole della confidente ma tornerà sui suoi passi quando apprenderà che l'ex consorte avrà rubato l'azienda a Tahsin.

Ne scaturirà un'acceso litigio che causerà il trasporto in ospedale di Sühan. Quest'ultima dirà al fratello di essere intenzionata ad abortire e divorziare dal marito.

Le bugie di Tahsin

Nel corso dei nuovi episodi di Brave and Beautiful, prossimamente in onda in Italia, Sühan cercherà in tutti i modi di allontanarsi dall'ex marito Cesur. Quando avrà finalmente ottenuto il divorzio, la donna scoprirà di aspettare un bambino e non saprà come gestire l'imprevisto. Sommersa dai sensi di colpa, Sühan penserà di abortire e da lì si svilupperà una trama nella quale la figlia di Tahsin racconterà una bugia all'ex marito della donna. Tutto inizierà in seguito alla morte di Fügen, vittima di un piano realizzato da Riza, con lo scopo di far arrestare Tahsin.

Dopo l'arresto del padre, Sühan non crederà che l'uomo possa essere il responsabile dell'omicidio e proprio per questo motivo continuerà a litigare con Cesur. Alla luce di questi litigi, i coniugi Alemdaroğlu divorzieranno ma pochi giorni la donna scoprirà di portare in grembo un bambino ma non lo rivelerà all'ex marito.

La confessione di Sühan

Dopo aver scoperto di essere incinta, Sühan si confiderà con l'amica Şirin che la pregherà di dire tutta la verità a Cesur. Secondo Turhan quel bambino potrà essere l'occasione per ricongiungere i coniugi Alemdaroğlu. La Korludağ ascolterà il consiglio della sua amica ma cambierà idea quando scoprirà che l'ex marito avrà sottratto l'azienda a Tahsin.

Questa notizia porterà i coniugi a litigare pesantemente e Sühan avrà un malore che necessiterà il trasporto in ospedale.

La donna confiderà al fratello di aspettare un bambino ma lo implorerà a non dire nulla a Casur in quanto non sarà sicura di volerlo tenere. Quando prenderà la decisione di farlo, immediatamente si recherà presso una clinica privata ma a quel punto si troverà davanti Cesur, che avrà saputo del bimbo e cercherà in tutti i modi di fermare l'ex moglie per convincerla a tenere loro figlio e di non rinunciare per nessuna ragione al loro matrimonio.