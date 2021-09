Sulla rete ammiraglia Mediaset continua la trasmissione della soap opera Brave and Beautiful, (Cesur ve Güzel), dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sino alle 15:30.

Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 6 al 10 settembre 2021, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) non crederà più alla buona fede del marito Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug). Intanto quest’ultimo avrà finalmente apprenderà che il suo defunto padre Hasan (Ali Pinar) non è morto per suicidio.

Trame Brave and Beautiful, episodi dal 6 al 10 settembre: Hasan non si è suicidato

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021, Cesur riceverà l’esito dell’autopsia sui resti del padre Hasan (Ali Pinar): dalle analisi emergerà che l'uomo è deceduto perché qualcuno gli ha sparato, quindi l’ipotesi del suicidio non sarà più presa in considerazione.

Nel contempo Riza (Yiğit Özşener) dopo essersi avvicinato ai Korludag visiterà il laboratorio di Sühan. Quest’ultima intanto avrà un nuovo battibecco con il marito Cesur, quando gli dirà chiaramente di non approvare i suoi atteggiamenti.

Il procuratore Serhat (Serdar Özer) invece non farà fatica ad accorgersi che qualcuno è entrato nel suo computer.

Successivamente Sühan, pur avendo ricevuto un’altra missiva da parte di Riza a Nisantasi, deciderà di rimanere a Istanbul lo stesso.

Tahsin viene scagionato, Cesur sorprende la moglie nell’officina di Rifat

Hulya (Zeynep Kızıltan) farà visita a Cahide (Sezin Akbaşoğulları), mentre Mihriban (Devrim Yakut), Cesur e il procuratore Serhat tenderanno una trappola a Tahsin (Tamer Levent), Mehmet (Kahraman Sivri) e Tayfun.

Durante la fiera di primavera di Korludag, Sühan pedinerà il marito quando sarà in procinto di recarsi nel luogo in cui è deceduta sua madre. A seguito del decesso di Fugen (Tilbe Saran), i due protagonisti principali dello sceneggiato avranno altri litigi. Sühan inizierà a non andare d’accordo anche con il fratello Kohran.

Adalet (Nihan Büyükağaç) invece inviterà Mihriban a smettere di avere rancore. Nonostante Tahsin tornerà in libertà, Cesur sarà convinto che sia l’assassino di sua madre: per tale motivo il coraggioso ragazzo sequestrerà il potente proprietario terriero per fargli dire la verità.

A questo punto Sühan andrà nell’officina di Rifat (Müfit Kayacan): Cesur quando vedrà sua moglie tramite le telecamere di sorveglianza cercherà di farsi dare delle spiegazioni dal suo amico.

Per concludere Cesur, dopo essere stato aggredito dalla moglie, non riuscirà a farla andare via dalla casa di Nisantasi: in particolare la donna non avrà più alcuna fiducia del nemico di suo padre.