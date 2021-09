Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, giunta ormai alla 17esima stagione. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 settembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Rosalie di entrare in politica, su Florian che si sentirà ingannato da Maja, sull'organizzazione della festa per il Bistrot, sull'innamoramento di Vanessa per Max e sulla delusione di Werner per il comportamento di Andrè.

Ariane intervista Rosalie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Rosalie, dopo aver scoperto che Christoph vorrebbe candidarsi come consigliere regionale, deciderà di intraprendere la carriera politica. Convinta di ciò, la donna lo annuncerà con entusiasmo a Michael che, invece, non sarà molto felice della notizia. Nel tentativo di aiutare Rosalie ad entrare in politica, Ariane si offrirà di farle un'intervista televisiva per pubblicizzare la sua candidatura. L'iniziativa della donna, però, avrà un esito disastroso che spingerà la Engel a riflettere se proseguire o meno la sua nuova carriera. Maja non riuscirà ad Impedire a Florian di acconsentire alla costruzione della strada di accesso all'hotel wellness, scoprendo anche che il fidanzato ha ordinato di far ripiantare il loro albero.

Più tardi, Florian origlierà casualmente una discussione fra Shirin e Maja, intuendo che le due ragazze lo hanno ingannato. Dopo la rabbia iniziale, il giovane rifletterà su ciò che è successo, convincendosi che Erik abbia ricattato Maja. Nonostante ciò, Ariane riuscirà a convincerlo poco dopo che la fidanzata si sia lasciata corrompere da Christoph.

A quel punto, Florian deciderà di affrontare Maja che non potrà rivelargli il vero motivo dell'inganno, spingendolo a prendere una decisione molto dolorosa.

Lucy organizza l'inaugurazione del Bistrot

Nel tentativo di rendere felice Lucy, Joell le proporrà di organizzare la festa di inaugurazione del bistrot. Nel corso dell'organizzazione, però, lo scrittore finirà per litigare con Andrè, decidendo di abbandonare il progetto.

Saputo ciò, Lucy e Leentye ideeranno un modo per far riappacificare i loro compagni, riuscendoci. Max insegnerà a Vanessa ad usare le stampelle nel miglior modo possibile, senza sapere che la giovane si sta innamorando di lui. Preoccupato che la nipote possa rimanere delusa da Max come avvenne con Robert, Alfons deciderà di controllare più da vicino la coppia. Werner si sentirà tradito da Andrè perché lo chef ha deciso di aiutare Leentye a vincere la "frusta" d'oro, facendo concorrenza al Furstenhof. A quel punto, l'albergatore chiederà a Robert di rappresentare il loro hotel al concorso, ma quest'ultimo non intenderà acconsentire alla richiesta del padre.