Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse novità per i telespettatori di Canale 5.

Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 settembre, Steffy Forrester dovrà affrontare un periodo molto difficile: la donna non si sentirà ancora bene, dopo aver avuto l'incidente in moto e abuserà degli antidolorifici, tanto da mettere in allarme il dottor Finnegan, il quale si renderà sempre molto disponibile nei confronti della donna. Le attenzioni del medico, però, non passeranno inosservate e il primo ad accorgersene sarà Bill Spencer.

Intanto Hope cercherà di aiutare Steffy e porterà Kelly a casa sua, in modo che la bambina trascorra anche un po' di tempo con i suoi bambini. Il gesto della donna verrà ben presto travisato da Steffy: la donna andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che Hope vuole trattenere Kelly a casa sua.

Spoiler Beautiful: Steffy turbata con Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy non riuscirà a riprendersi dall'incidente e le attenzioni di Thomas non l'aiuteranno. Nel frattempo Bill Spencer sarà molto fiero di Liam, poiché il giovane si occuperà a tempo pieno dei suoi figli e lo perdonerà per essere arrivato in ritardo in ufficio, dove insieme a Justin e Wyatt starà definendo i dettagli di un importante contratto.

In seguito Hope penserà di riportare Kelly da sua madre Steffy, dopo che la bambina ha trascorso del tempo con i suoi figli, ma poi cambierà idea quando vedrà che i bimbi sono ancora intenti a giocare.

Poco dopo Hope avviserà Steffy del fatto che Kelly stia ancora giocando con i bambini e che forse è meglio che rimanga un'altra notte da loro.

La giovane Forrester non prenderà affatto bene la richiesta di Logan e reagirà in modo alquanto aggressivo.

Steffy abusa degli antidolorifici

La reazione esagerata di Steffy nei confronti di Hope preoccuperà tutti quanti, compreso Thomas: la donna sembrerà aver perso completamente la lucidità, a causa dell'abuso degli antidolorifici.

Intanto Liam sarà assai in ansia per Steffy e si confronterà con Bill, Justin e Wyatt. Più tardi Hope si recherà da Steffy, ma la donna sarà assai furiosa, poiché sentirà nostalgia di sua figlia Kelly e non avrà voglia di ascoltare i discorsi della Logan.

Successivamente Steffy avrà uno scontro anche con Brooke e durante la lite tra le due donne all'improvviso arriverà il dottor Finnegan. Liam, intanto, parlerà con Bill in merito alla situazione di Steffy e gli chiederà dei consigli riguardo Kelly.

Bill sospetta che il dottor Finnegan sia interessato a Steffy

Il dottor Finnegan affronterà con Steffy il problema dell'abuso degli antidolorifici, mentre Liam verrà a sapere che Hope non ha voluto riportare Kelly da sua madre Steffy e che la donna non ha reagito bene.

Nel frattempo Bill insinuerà che l'interessamento del dottor Finnegan per Steffy non sia soltanto professionale e parlerà dei suoi dubbi a Ridge, ma lo stilista non sembrerà tanto interessato alle vicende personali della figlia. Infine, Steffy chiamerà il medico, per chiedergli una ricetta per una medicina che possa alleviare i suoi dolori, una volta per tutte.