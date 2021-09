Drammatici momenti accadranno nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful previste su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV annunciano che Sirin Turhan rimarrà vittima dell'ira di Riza Soyozlu interpretato dall'attore Yiğit Özşener. Il diabolico uomo, infatti, se la prenderà con la domestica quando la vedrà rovistare tra i suoi oggetti personali a casa di Cesur.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Sirin sospetta di Riza

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le prossime puntate in onda in prima visione in Italia, raccontano che Riza mediterà una vendetta nei confronti di Tahsin (Tamer Levent), una volta che uscirà dal carcere.

Tutto si svilupperà quando il malvivente tornerà in libertà nel momento in cui la sorella Adalet si accuserà della morte di Hasan e del direttore dell'orfanotrofio in cui è cresciuta. Soyozlu, a questo punto, chiederà l'aiuto di Salih per portare a termine il piano contro il signor Korludag.

Inoltre Riza si farà ospitare a casa di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), dopo il divorzio da Suhan. In questo modo il diabolico personaggio farà la conoscenza di Sirin, che inizierà a sospettare qualcosa sul conto dell'ospite, facendolo presente al marito Kemal. Dubbi che aumenteranno quando Turhan scoprirà che Riza nasconde una misteriosa cartellina.

Turhan in ospedale dopo uno scontro con Soyozlu

Durante le prossime puntate di Cesur ve Güzel, Sirin disubbidirà ai consigli del marito e si introdurrà nella stanza di Riza per mettere le mani sul plico incriminato.

Qui la domestica scoprirà che l'ex detenuto nasconde alcune foto di Suhan, tanto da preoccuparsi per l'incolumità dell'amica.

Soyozlu coglierà in flagrante la Turhan e della ragazza si perderanno le tracce. Il pubblico vedrà l'uomo ripulire il sangue da un tappeto della sua camera, tanto da far sospettare che abbia fatto del male alla domestica.

Fortunatamente le cose per Sirin andranno diversamente. Un flashback, infatti, mostrerà la giovane priva di sensi al termine di uno scontro con Riza. In seguito quest'ultimo chiamerà il complice Salih, nonché padre della domestica, per accompagnarla in ospedale.

La domestica mente a Suhan

In ospedale Salih racconterà alla figlia che Riza è al corrente di molti segreti, in grado di metterlo nei guai qualora si azzardasse a raccontare a Kemal e al resto delle persone cos'è realmente successo. Per questo motivo ragazza tornerà alla villa, dove mentirà sulle reali cause dell'incidente alla testa. Tuttavia Suhan non crederà alla versione della domestica, tanto da indagare a proposito.