La produzione del Reality Show brasiliano La Fazenda ha deciso di squalificare il cantante Nego do Borel. L'uomo da diversi giorni era al centro delle polemiche, in patria ma anche in Italia, per delle presunte molestie nei confronti di Dayane Mello, anch'essa concorrente della trasmissione televisiva.

Il provvedimento

A distanza di una settimana, Nego do Borel avrebbe cercato di approfittare nuovamente di Dayane Mello quando era ubriaca: l'episodio ha scatenato una polemica mediatica sia in Italia che in Brasile.

In seguito alla mobilitazione avvenuta sui social in difesa della modella brasiliana, nelle scorse ore la produzione de La Fazenda ha deciso di fare chiarezza.

Quando tutti i concorrenti de La Fazenda si sono svegliati sono stati "interrogati" per capire la dinamica dei fatti. In particolare, Dayane Mello ha avuto anche un colloquio con lo psicologo per essere supportata. Una volta ascoltati tutti i partecipanti del programma, è stata presa una decisione da parte della produzione.

Record Tv - emittente che trasmette il programma - ha pubblicato un comunicato: "Un team multidisciplinare si è occupato dell'analisi di tutto il materiale registrato (...) Alla luce dei fatti, i direttori hanno deciso di ritirare Nego do Borel dal concorso".

L'episodio incriminato

Nella serata tra sabato 18 e domenica 19, i concorrenti de La Fazenda avevano fatto una festa.

Stando alle ricostruzioni trapelate in rete, Dayane Mello avrebbe bevuto più del solito: terminata la serata Nego do Borel avrebbe cercato di approfittare della modella.

A distanza di una settimana, il cantante si è reso protagonista di un episodio molto simile. Questa volta, però, Mello avrebbe raccontato ai suoi compagni d'avventura di non ricordare assolutamente niente di quanto accaduto la sera prima.

L'unica cosa che Dayane ha notato è quella di avere numerosi lividi sul corpo, senza trovare una spiegazione. Dopo diverse ore di incertezza, la produzione del reality ha deciso di squalificare il cantante.

Nel frattempo, Gabriele Parpiglia sui social ha fatto sapere che Nego do Borel in passato sarebbe stato denunciato da tre donne diverse per aggressioni e violenza domestica e psicologica.

Lo storico autore del Grande Fratello Vip ha anche fatto notare che sembra incredibile il fatto che Nego do Borel abbia trovato un anticoncezionale vicino al suo letto. Infine, il giornalista ha attaccato la produzione de La Fazenda: "Hanno trattato il caso come fosse una love story". Nei giorni scorsi, erano intervenute sulla vicenda anche Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi: entrambe si erano dette preoccupate per lo stato di salute dell'amica Dayane.