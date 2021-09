Dayane Mello sarebbe stata importunata ancora una volta da Nego do Borel durante il Reality Show brasiliano La Fazenda.

Guardando i video diffusi sul web, la dinamica dei fatti sarebbe simile a quella dell'episodio precedente. La modella brasiliana avrebbe bevuto qualche bicchiere di troppo durante una festa, e il cantante avrebbe cercato di approfittarne.

L'episodio incriminato

Nella serata di venerdì 24 settembre, gli autori de La Fazenda hanno dato ai concorrenti la possibilità di organizzare una festicciola. Insieme ad altri compagni d'avventura, Dayane Mello avrebbe bevuto un pochino di più.

Terminato il party, la 32enne avrebbe chiesto ad Aline Mineiro di dormire con lei per evitare di incappare in spiacevoli episodi. A quanto pare, però, Nego do Borel sarebbe riuscito a mandare via l'altra concorrente per restare da solo con Mello.

Il cantante avrebbe cercato un approccio fisico con Dayane. Inoltre, pare che do Borel avesse a portata di mano dei preservativi e avrebbe anche chiesto alla produzione di spegnere le luci per approfittare del buio. Com'era già accaduto circa una settimana fa, anche in questa circostanza Mello avrebbe chiesto a Nego di andare via e di lasciarla in pace.

L'attacco di Rosalinda

Quanto sta accadendo a Dayane Mello a La Fazenda sta avendo una certa risonanza mediatica anche in Italia.

Alcuni fan della modella si dicono preoccupati per la situazione che si è venuta a creare nel reality show. Su Instagram, Rosalinda Cannavò è tornata ad attaccare Nego do Borel: "Un individuo che approfitta delle precarie condizioni di una donna ubriaca come lo definite voi?.

Successivamente, la 28enne siciliana si è domandata perché la produzione continui a fare finta di nulla di fronte a questi episodi deplorevoli.

Rosalinda ha quindi chiarito che l'atteggiamento del cantante brasiliano non può essere fatto passare come un flirt.

Cannavò si è quindi detta "schifata" da tutto ciò, invocando l'intervento della famiglia di Dayane e provvedimenti seri nei confronti di Nego.

La Fazenda: interviene Gabriele Parpiglia

Oltre a Rosalinda Cannavò, sul tema Dayane Mello a La Fazenda è intervenuto anche Gabriele Parpiglia.

Il giornalista ha chiesto alla "famiglia italiana" della modella di portarla via dal reality show. Inoltre ha sottolineato che, mentre la produzione del programma fa passare certi atteggiamenti per "normalità", in realtà nella vita di tutti i giorni questo costituiscono una forma di "reato". Il 42enne ha poi aggiunto che, mentre di fronte al primo episodio di presunte molestie da parte di Nego do Borel era rimasto piuttosto perplesso, adesso ha deciso di non restare più in silenzio.

Infine Gabriele Parpiglia ha ricordato che Dayane Mello è una donna e una mamma e "non una macchina per far soldi sulla sua pelle".