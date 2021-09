Domenica 26 settembre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Amici 21. Nell'occasione la maestra Alessandra Celentano ha deciso di sospendere la maglia del suo allievo Mirko Masia. Nel vedere il ballerino in difficoltà, Raimondo Todaro ha spezzato una lancia a favore del 19enne e ha criticato la collega per il metodo d'insegnamento.

L'accaduto

In settimana, la maestra di danza Alessandra Celentano ha assegnato al giovane Mirko Masia una coreografia probabilmente un po' lontana dallo stile del giovane. Dunque, in puntata l'allievo è apparso piuttosto in difficoltà.

Sebbene il diretto interessato abbia spiegato che il suo sbruffare non era contro l'insegnante ma rivolto a sé stesso, la maestra è apparsa irremovibile. Di conseguenza, Celentano ha deciso di sospendere la maglia del 19enne di Allumiere (Roma).

Nel vedere Mirko in difficoltà, è intervenuto Raimondo Todaro. L'ex ballerino di Ballando con le Stelle ha criticato la collega per il suo modo di insegnare: "Si sente umiliato e reagisce così". Inoltre, il maestro di latino-americano ha sostenuto che Masia avrebbe ballato meglio la scorsa settimana. Dunque, la motivazione ricadrebbe nelle coreografie poco adatte a lui. A detta di Todaro ci sarebbe solo un modo per aiutare i propri allievi a fare sempre meglio: "Il regalo glielo fai se dai piena fiducia e lo incoraggi".

Al contrario - secondo lui - se un'insegnate rimprovera il suo alunno dalla mattina alla sera, quest'ultimo non imparerà mai la lezione.

Le parole di Celentano

Di fronte alla "teoria" di Raimondo Todaro, il pubblico presente in studio ha fatto un applauso. Lo stesso Mirko Masi ha confidato di essersi sentito bersagliato dalla coreografa.

Per evitare di continuare la discussione, Maria De Filippi ha preferito interrompere il confronto. A quel punto il ballerino ha lasciato lo studio e si è ritrovato con il giudizio sospeso. In settimana, la maestra Celentano aveva inviato una lettera al suo allievo. Nel dettaglio, l'insegnante aveva spiegato di avere dato una possibilità al 19enne ma di avere una serie di consapevolezze: "Non hai i requisiti per essere un bravo ballerino".

Alessandra Celentano ha poi affermato che se dovesse pensare a un animale che danza immagina un cigno, mentre se vede Mirko pensa a un ragno. A tale proposito, l'insegnante ha invitato l'allievo a seguire delle lezioni-extra di danza in modo che sia preparato su tutti gli stili.

Non solo, Celentano ha rimproverato il 19enne per l'abbigliamento poco consono indossato in sala prove e per non avere saputo identificare alcuni passi di danza. Di fronte alla lettera ricevuta dall'insegnante, Mirko Masia è scoppiato in lacrime.