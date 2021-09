Ci saranno tante novità nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda dal 27 settembre all'1 ottobre su Canale 5. Le trame della soap riportano che Melo e Leyla cercheranno un modo per risvegliare in Serkan Bolat i ricordi della sua storia con Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air puntate dal 27 settembre all'1 ottobre

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che verranno trasmessi dal 27 settembre all'1 ottobre rivelano che Eda cercherà di rassicurare Aydan sulla sorte di suo figlio, sebbene le speranze siano poche.

Serkan, infatti, sembrerà scomparso nel nulla a due mesi dal drammatico incidente aereo.

Intanto, la fioraia si getterà a capofitto nella gestione dell'Art Life, riuscendo a riscuotere un certo successo tra i clienti. Yildiz stringerà un sodalizio anche con un suo vecchio amico d'infanzia, Deniz, per intensificare le ricerche di Bolat.

Eda sarà certa che l'architetto sia ancora vivo e che presto ritornerà ad Instabul. Infatti arriverà il colpo di scena: il giovane ricomparirà sano e salvo allo studio di architettura accanto a Selin. Si scoprirà, così, che Serkan ha perso la memoria dell'ultimo anno in seguito all'incidente aereo.

Serkan crede di essere ancora fidanzato con Selin

I dipendenti dell'Art Life si renderanno conto che Serkan non si ricorda di Eda e che è convinto di essere ancora fidanzato con Selin.

Una novità che destabilizzerà la fioraia, la quale però non si darà per vinta e comincerà a studiare un piano per risvegliare i ricordi dell'architetto.

Intanto la notizia del ritorno di Serkan rallegrerà amici e familiari, compresa Aydan che correrà ad abbracciarlo. Il giovane apprenderà che sua mamma ha iniziato ad uscire di casa, palesando la sua felicità.

La signora Bolat cercherà di rassicurare il figlio sulla sua amnesia, convincendolo a sottoporsi a degli approfondimenti medici presso alcuni luminari. Non contenta, Aydan organizzerà un party per dare il bentornato a Serkan.

Melo e Leyla organizzano un piano per aiutare Bolat a ricordarsi di Eda

Occhi puntati anche su Engin e Piril che saranno protagonisti di una serie di divertenti equivoci.

A tal proposito, l'architetto ascolterà una conversazione telefonica della moglie con una sua amica. L'uomo comincerà a pensare che Piril sia incinta, nonostante costei al telefono stesse parlando di una gatta in procinto di partorire e del suo desiderio di adottare un micino.

Ayfer e Deniz apprenderanno del ritorno di Serkan mentre staranno prendendo un caffè nell'esercizio commerciale dell'uomo. Inoltre, i due scopriranno che Bolat non ricorda nulla di Eda.

Infine Melo, Erdem e Leyla cercheranno un modo per aiutare il figlio di Aydan a ricordarsi della fioraia, ma il piano si rivelerà più impegnativo del previsto.