L'Oroscopo de giorno 3 settembre rivela una giornata molto particolare, destinata a smuovere un po' gli equilibri. Il motivo di tutto questo sarà da ricercarsi da un'importante transizione che si verificherà nel pomeriggio quando la Luna lascerà il suo domicilio naturale (Cancro) per spostarsi nella casa del Leone. Sarà facile sentirsi sotto tono e vedere tutto nero, tuttavia a volte è necessario toccare il fondo per poter risalire. Detto ciò, passiamo in rassegna le previsioni dello zodiaco di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile consultare la posizione in classifica del proprio segno.

Previsioni astrologiche del 3 settembre, oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata in cui potreste sentirvi parecchio giù d’umore. State passando un periodo non proprio positivo, perché magari avete molta carne al fuoco oppure avete discusso amaramente con qualcuno. Forse una persona a voi cara sta combattendo una difficile battaglia oppure dovete sostenere una prova o un intervento delicato. Cercate di non pensare sempre al peggio.

Toro - In cerca di miglioramenti, specie sul piano professionale e interpersonale. Nella vita è tutto collegato, perciò è importante nutrirsi in maniera equilibrata, coltivare interessi e stringere amicizie e contatti utili. Spesso tendete a vedere tutto nero, ma in ogni cosa c’è un lato positivo: cambiate prospettiva.

Gemelli - Il buongiorno si vede al mattino. Tutto partirà con il piglio giusto e sarete molto energici. Lo sprint vi sarà di grande utilità, specie nel comparto lavorativo, sentimentale o familiare. Qualcuno sta per sostenere un trasferimento oppure sta per intraprendere un nuovo percorso di studi o lavorativo. Insomma, le stelle parlano di cambiamenti in atto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cancro - Sarà la giornata dedicata ai pagamenti, quindi potreste ritrovarvi in coda all’ufficio postale o in banca. Qualcuno si dedicherà alla casa, alle pulizie. Sul vostro profilo astrologico autunnale si intravedono un mucchio di piacevoli risvolti che riguarderanno la famiglia, i soldi e l’abitazione. Per quanto concerne l’amore, i single sono pronti a fare un passo avanti ma occhio alle illusioni.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In queste 24 ore potreste non sentirvi bene. Non è facile andare avanti quando la propria esistenza dipende dalle decisioni altrui. Magari siete in attesa di un pagamento che tarda ad arrivare o forse sentite odore di crisi e licenziamenti. Insomma, è un periodo delicato e in giro tira proprio una brutta aria.

Vergine - Non eccedete con i progetti campati per aria, dovete badare al sodo perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. In questo periodo delicato è bene andarci con i piedi di piombo, specie sul fronte lavorativo e sentimentale.

Bilancia - Giornata da dedicare al proprio benessere fisico e mentale. Ultimamente vi state trascurando, ma mettendovi in secondo piano finirete soltanto per deprimervi.

Smettetela di sottovalutarvi e chiedete aiuto ad un professionista se lo ritenete necessario. Dedicatevi a qualcosa di rilassante, intraprendete qualche hobby nuovo. Siete un po’ troppo taccagni a quanto pare!

Scorpione - Da un po’ di tempo a queste parti sembra esserci qualcosa che vi turba, ma neanche voi sapete che cosa di preciso. Forse siete incerti sul futuro. Ad ogni modo si prospetta una giornata confusionaria e con qualche ritardo o imprevisto. Una persona vi darà una certa informazione che potrebbe tornarvi utile in futuro, quindi prestate attenzione.

L'oroscopo del giorno dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Giornata incerta, dentro di voi avrete delle paure che vi daranno del filo da torcere.

Notti insonni e piene di pensieri. Chi è separato o vedovo, non si sente pronto ad aprire il proprio cuore ad un’altra persona: il tempo è il miglior medico.

Capricorno - Non abbattetevi se la prima parte della giornata non dovesse andare come programmato, perché nel tardo pomeriggio ogni cosa potrà tornare al suo posto. Non vedete l’ora di poter riprendervi quello che per molto tempo vi è stato precluso, diciamo che sta per giungere il momento di scendere in campo.

Acquario - A volte avete come la sensazione che non si finisce mai di lavorare o di pulire casa. In questa giornata risulterete più stressati che mai. Non abbattetevi se le cose dovessero prendere una brutta piega, anzi fatevi coraggio e stringete i denti.

Piangere aiuta a tirare fuori tutto il malessere, però ad un certo punto bisogna rialzarsi in piedi e continuare a lottare!

Pesci - Ultimamente non fate altro che essere pessimisti e vedere soltanto il lato negativo delle cose. Correte ai ripari prima che diventiate troppo acidi. Vi aspettano 24 ore di malumore, forse per via delle troppe faccende che vi tocca fare piuttosto di frequente. Siete stufi di fare questa vita, avete bisogno di emozioni e avventure.

Classifica degli astri

Bilancia 1°

Gemelli 2°

Toro 3°

Cancro 4°

Sagittario 5°

Capricorno 6°

Vergine 7°

Scorpione 8°

Acquario 9°

Ariete 10°

Leone 11°

Pesci 12°